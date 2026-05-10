◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）

巨人・坂本勇人内野手が打撃の神様・川上哲治を超える球団歴代単独１位の通算１６６４単打を記録した。５―４の８回２死一塁。代打で出場すると、藤嶋の外角カーブにしぶとく食らいつき、左前打を放った。

この日は母の日。ピンクのバット、スパイクに感謝を込め、「Ｈ」ランプをともした。入団１年目の２００７年に病のため母・輝美さん（享年４７）を亡くしたが、０９年は逆転２ラン、１９年には開幕から３６試合連続出塁で９７年金本（広島）のセ・リーグ記録を２２年ぶりに更新、昨年は通算２３５１安打として球団ＯＢの川上哲治に並ぶなど、数々の足跡を残してきた日。大切な母の日に節目の安打をマークした。

ここまで２４００本以上の安打を積み重ねてきた中、１本目の単打は新人時代だった０７年９月６日・中日戦（ナゴヤドーム）。延長１２回に代打出場し、プロ初安打となる決勝の中前２点打を放っていた。１６６４単打はプロ野球全体でも単独１０位となった。

◆巨人の通算単打数上位

（１） 坂本勇人 １６６４

（２） 川上哲治 １６６３

（３） 長嶋茂雄 １５３５

（４） 王 貞治 １４７１

（５） 柴田 勲 １４５７