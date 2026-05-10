讃岐vs高知 スタメン発表
[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節](メグスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 23 高橋クリス
DF 29 田尾佳祐
DF 40 高嶋修也
DF 44 林田魁斗
MF 6 宮崎慎
MF 8 森勇人
MF 13 前川大河
MF 17 牧山晃政
MF 60 森川裕基
MF 66 禹相皓
FW 77 村上悠緋
控え
GK 1 今村勇介
DF 20 イ・ギサン
DF 30 岡英輝
DF 35 左合修土
DF 39 原野楼惟
MF 14 石倉潤征
MF 27 柳雄太郎
FW 11 佐野竜眞
FW 86 淺田彗潤
監督
大嶽直人
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 99 村田侑大
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 5 深川大輔
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 33 長疾風
MF 73 田中稔也
MF 88 濱託巳
FW 9 新谷聖基
控え
GK 17 猪瀬康介
DF 23 松本大地
DF 26 浅野良啓
DF 30 加藤佑太郎
MF 7 金原朝陽
MF 76 三門雄大
FW 18 青戸翔
監督
吉本岳史
※14:00開始
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 23 高橋クリス
DF 29 田尾佳祐
DF 40 高嶋修也
DF 44 林田魁斗
MF 6 宮崎慎
MF 8 森勇人
MF 13 前川大河
MF 17 牧山晃政
MF 60 森川裕基
MF 66 禹相皓
FW 77 村上悠緋
控え
GK 1 今村勇介
DF 20 イ・ギサン
DF 30 岡英輝
DF 35 左合修土
DF 39 原野楼惟
MF 27 柳雄太郎
FW 11 佐野竜眞
FW 86 淺田彗潤
監督
大嶽直人
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 99 村田侑大
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 5 深川大輔
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 33 長疾風
MF 73 田中稔也
MF 88 濱託巳
FW 9 新谷聖基
控え
GK 17 猪瀬康介
DF 23 松本大地
DF 26 浅野良啓
DF 30 加藤佑太郎
MF 7 金原朝陽
MF 76 三門雄大
FW 18 青戸翔
監督
吉本岳史