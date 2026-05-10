[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節](メグスタ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 23 高橋クリス

DF 29 田尾佳祐

DF 40 高嶋修也

DF 44 林田魁斗

MF 6 宮崎慎

MF 8 森勇人

MF 13 前川大河

MF 17 牧山晃政

MF 60 森川裕基

MF 66 禹相皓

FW 77 村上悠緋

控え

GK 1 今村勇介

DF 20 イ・ギサン

DF 30 岡英輝

DF 35 左合修土

DF 39 原野楼惟

MF 14 石倉潤征

MF 27 柳雄太郎

FW 11 佐野竜眞

FW 86 淺田彗潤

監督

大嶽直人

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 99 村田侑大

DF 3 福宮弘乃介

DF 4 小林大智

DF 22 藤森隆汰

MF 5 深川大輔

MF 8 高野裕維

MF 10 佐々木敦河

MF 33 長疾風

MF 73 田中稔也

MF 88 濱託巳

FW 9 新谷聖基

控え

GK 17 猪瀬康介

DF 23 松本大地

DF 26 浅野良啓

DF 30 加藤佑太郎

MF 7 金原朝陽

MF 76 三門雄大

FW 18 青戸翔

監督

吉本岳史