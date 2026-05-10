お笑いタレント東野幸治（58）が9日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。豪華な顔ぶれの食事会に登場した唯一の女性メンバーについて語った。

「思い出した！」と切り出して「俺、一瞬だけ秋元康さんにハマってた」と回顧した東野。「1回だけ秋元さんが食事ということで、（元テレ東の番組プロデューサ）佐久間さん、秋元さん、俺…おいしい中華」を食べに行ったことがあると明かした。

「真ん中1個席空いてて、誰が来るんだろうって思ってたらお嬢（指原）が来た」と説明。「天下の秋元康さんやし、どういう風にしゃべったらいいかわからず、なんとなく口数抑えてて」と回想しつつ「お嬢が登場してセンターにドンって座って始まったお嬢のから騒ぎ」とMCの指原莉乃をイジった。

「やめてください！」とタジタジの指原に東野とMCの若槻千夏は「回せるじゃん！」と興奮。東野は「秋元さんが運転手付きの車に乗るとき“さっしーも乗っていけば？”って去って行くのを、俺と佐久間さんがこんなに頭下げるかってくらい下げた。清澄白河のずっと一本道を…あん時（指原は）上手だなと」と帰り際のエピソードも明かした。