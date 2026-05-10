俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は10日、第18話「羽柴兄弟！」が放送され、新章の幕が上がる。

＜※以下、ネタバレ有＞

秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）とともに羽柴姓を名乗る。小一郎は城下の統治を任されるが、人手不足。子飼いの家臣を増やすべきだと竹中半兵衛（菅田将暉）から助言され、有能な家臣を求めて選抜試験を行うことに。多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に残る。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

「相関図」も最新版に更新され、登場人物が激しく入れ替わった。

＜OUT＞17人（1つ前の版に掲載）

森可成 （水橋研二）

氏家直元（河内大和）

浅井長政（中島歩）

浅井久政（榎木孝明）

遠藤直経（伊礼彼方）

足利義昭（尾上右近）

三淵藤英（味方良介）

細川藤孝（亀田佳明）

和田惟政（玉置孝匡）

武田信玄（郄嶋政伸）

朝倉義景（鶴見辰吾）

朝倉景鏡（池内万作）

朝倉景健（重岡漠）

三好長逸（中野英樹）

三好宗渭（奥田洋平）

石成友通（阿部亮平）

斎藤龍興（濱田龍臣）

＜IN＞11人

織田信忠（小関裕太）：織田信長（小栗旬）の嫡男

織田信孝（結木滉星）：信長の三男

織田信澄（緒形敦） ：信長の弟・織田信勝（中沢元紀）の長男

石田三成（松本怜生）

加藤清正（伊藤絃）

福島正則（松崎優輝）

平野長泰（西山潤）

片桐且元（長友郁真）

筒井順慶（永沼伊久也）

堀池頼昌（奥田瑛二）：慶（吉岡里帆）の亡夫の父

絹 （麻生祐未）：頼昌の妻

“松本三成”ら若き新戦力の躍動が期待される。