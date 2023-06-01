B&ZAI、夏ライブ開催サプライズ発表 大倉忠義の“直々オファー”で全17公演決定【日程一覧】
【モデルプレス＝2026/05/10】B&ZAI（バンザイ）が、東京・日本武道館にて「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL- in 日本武道館」を開催。5月9日昼公演のMC内で実施された囲み取材で、夏のライブをサプライズ発表した。（※ネタバレあり）
【写真】B&ZAI、念願の日本武道館をバックに輝く笑顔
B&ZAIは、2025年2月16日に結成されたSTARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアグループ。メンバーは橋本涼（Vo.／Gt.）、矢花黎（Ba.）、今野大輝（Gt.／Vo.）、菅田琳寧（Gt.／Sax）、本高克樹（Key.／※「高」は正式には「はしごだか」）、鈴木悠仁（Vo.／Gt.）、川崎星輝（Dr.／※「崎」は正式には「たつさき」）、稲葉通陽（Vn.）の8人から構成される。
結成から約1年で通算100公演を達成するという驚異的なスピードで活動の幅を広げ、本ツアーでは「日本を元気にしたい」という想いのもと、自分たちらしさを追求した「ROCK’N’DOL」（ROCK×IDOL）という独自のスタイルを確立。今回の日本武道館公演は、全国10カ所を巡ったホールツアーの集大成である。STARTO ENTERTAINMENTでデビュー前のグループによる日本武道館単独公演は、1994年のKinKi Kids以来、約31年ぶり。バンドの聖地であり、憧れの場所でもあるステージにて、激しいロックから王道のアイドルソングまでを網羅した、彼らの覚悟が詰まった熱いステージを届けていく。
記者から今後の活動について問われると、矢花が「久々に春休みをいただいた後の…夏の話ですか？そうだ、夏にライブやるんだった俺ら！」と口火を切り、橋本が「全国ホールツアーを回って、日本武道館を楽しんだ後、夏もまたライブします！」と、東京・Kanadevia Hallで7月25日から全17公演のライブを開催することを発表。「実はこの夏のライブの話、大倉（忠義）さんから『ぜひやってほしい』と言っていただけたものなんです」と、先輩からの直々のオファーであったことを告白し、矢花は「我々もまだフワフワしている通り、タイトルも詳細もまだ決まってなくて…（笑）」と苦笑い。橋本は「僕らとしては『夏もライブできるんですか！ ありがとうございます！』という感じで。日本武道館を経て、夏に僕たちがどんなライブをやるのか、逆に僕たち自身もすごく楽しみにしています」と、夏のライブに意気込む様子を見せた。（modelpress編集部）
7月25日（土）17：30
7月26日（日）12：30／17：30
7月27日（月）12：30／17：30
7月28日（火）12：30／17：30
7月30日（木）17：30
7月31日（金）12：30／17：30
8月1日（土）12：30／17：30
8月2日（日）12：30／17：30
8月3日（月）17：30
8月4日（火）12：30／17：30
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【写真】B&ZAI、念願の日本武道館をバックに輝く笑顔
◆B&ZAI「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL- in 日本武道館」
B&ZAIは、2025年2月16日に結成されたSTARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアグループ。メンバーは橋本涼（Vo.／Gt.）、矢花黎（Ba.）、今野大輝（Gt.／Vo.）、菅田琳寧（Gt.／Sax）、本高克樹（Key.／※「高」は正式には「はしごだか」）、鈴木悠仁（Vo.／Gt.）、川崎星輝（Dr.／※「崎」は正式には「たつさき」）、稲葉通陽（Vn.）の8人から構成される。
◆B&ZAI、囲み取材中にサプライズ発表
記者から今後の活動について問われると、矢花が「久々に春休みをいただいた後の…夏の話ですか？そうだ、夏にライブやるんだった俺ら！」と口火を切り、橋本が「全国ホールツアーを回って、日本武道館を楽しんだ後、夏もまたライブします！」と、東京・Kanadevia Hallで7月25日から全17公演のライブを開催することを発表。「実はこの夏のライブの話、大倉（忠義）さんから『ぜひやってほしい』と言っていただけたものなんです」と、先輩からの直々のオファーであったことを告白し、矢花は「我々もまだフワフワしている通り、タイトルも詳細もまだ決まってなくて…（笑）」と苦笑い。橋本は「僕らとしては『夏もライブできるんですか！ ありがとうございます！』という感じで。日本武道館を経て、夏に僕たちがどんなライブをやるのか、逆に僕たち自身もすごく楽しみにしています」と、夏のライブに意気込む様子を見せた。（modelpress編集部）
◆「B&ZAI LIVE 2026（仮）」日程
7月25日（土）17：30
7月26日（日）12：30／17：30
7月27日（月）12：30／17：30
7月28日（火）12：30／17：30
7月30日（木）17：30
7月31日（金）12：30／17：30
8月1日（土）12：30／17：30
8月2日（日）12：30／17：30
8月3日（月）17：30
8月4日（火）12：30／17：30
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