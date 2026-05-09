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大阪・堺市は5月7日、同市出身でFM802のDJ・板東さえかさんを「サイクルシティ堺」アンバサダーに委嘱した。



板東さんは、自転車を日常の楽しみの一つとして取り入れ、自転車を通じたライフスタイルや街の魅力を発信している。



7日は、永藤英機市長から板東さんに委嘱状が贈られ、2人は昨年3月に完成した「大和川リバーサイドサイクルライン」や、2027年3月のオープンを目指す「自転車賑わい拠点施設」などについて意見を交わした。



板東さんは「自転車の魅力、そして自分の好きな堺のまちの魅力を、こんなに大々的に発信できる機会をいただけて本当にうれしい。自分のアイデアもたくさん出しながら、より素敵なまちの魅力、自転車の魅力を発信していきたい」と意気込みを語った。