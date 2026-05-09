【5月9日のB1CS結果】琉球が三河に連勝しセミファイナル進出…3試合すべて下位シードが勝利

5月9日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルが行われた。

LaLa arena TOKYO-BAYで行われた千葉ジェッツ（第4シード）vs群馬クレインサンダーズ（第5シード）のGAME1は、攻守両面で主導権を握った群馬が87－68で快勝した。群馬はケリー・ブラックシアー・ジュニアが24得点16リバウンド8アシストとトリプルダブルに迫る大活躍。千葉Jは渡邊雄太が脳震とうで戦線離脱するなか、富樫勇樹が果敢に3ポイントを狙ったものの流れを変えられず、後がない状況に追い込まれた。

日環アリーナ栃木では、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（第7シード）が89－82で宇都宮ブレックス（第2シード）に逆転勝利した。名古屋Dは一時19点ビハインドを背負ったが、第3クォーター残り3分に投入された加藤嵩都が攻守で流れを呼び込むプレーを連発。前半無得点だった齋藤拓実も24得点と爆発し、“完全アウェー”のなかで貴重な白星をつかんだ。前年王者の宇都宮は崖っぷちに追い込まれ、Bリーグ連覇に黄色信号が灯った。

ウィングアリーナ刈谷では、GAME1で先勝していた琉球ゴールデンキングス（第6シード）が82－79でシーホース三河（第3シード）に競り勝ち、セミファイナル進出を決めた。最終盤まで1ポゼッション差の大激戦となり、追いかける三河は残り7秒のラストポゼッションでジェイク・レイマンが同点3ポイントを狙ったが決まらず。琉球はヴィック・ローが16得点10リバウンド、ジャック・クーリーが13得点14リバウンドとそろってダブルダブルを記録し、インサイドの攻防を制して連勝突破を決めた。

この日行われた3試合は、いずれも下位シードのチームがアウェーで勝利。長崎ヴェルカに続き琉球がベスト4進出を決め、セミファイナルの枠は残り2つとなった。

◆▼5月9日のCS試合結果

千葉ジェッツ 68－87 群馬クレインサンダーズ



千葉｜21｜14｜17｜16｜＝68



群馬｜22｜28｜18｜19｜＝87

宇都宮ブレックス 82－89 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



宇都宮｜21｜25｜21｜15｜＝82



名古屋｜16｜15｜35｜23｜＝89

シーホース三河 79－82 琉球ゴールデンキングス



三河｜18｜25｜15｜21｜＝79



琉球｜24｜18｜22｜18｜＝82

◆▼5月10日のCS試合日程

千葉ジェッツ vs 群馬クレインサンダーズ（13時5分開始）



宇都宮ブレックス vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（17時5分開始）

【動画】大逆転劇…宇都宮vs名古屋Dのロングハイライト映像