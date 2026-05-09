TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢±Ç²è¡ÖÌ¤Íè¡×¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢¶¦±é¤Î¹õÅç·ëºÚ¤µ¤ó¡¢»³ºê¼·³¤¤µ¤ó¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤µ¤ó¡¢À¥¡¹·Éµ×´ÆÆÄ¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÌ«¤«¤Ê¤¨¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ËÌÀî·Ê»Ò ¡Û­à²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë­áGW¤Ï²ÈÂ²¤Ç·Ú°æÂôÎ¹¹Ô¡¡°é¤Á¤¶¤«¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÎÏ¤Ë­àÉ×ÉØ¤Ï¥Ø¥È¥Ø¥È­á



¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï­à»ä¤Ï¡¢É×ÉØ¤È¤â¤ËÉÔµ¬Â§¤Ê»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë­á¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Â³¤±¤Æ­à»Ò¤É¤â¤¬ÍÄÃÕ±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢GW¤È¤«½ÕµÙ¤ß¤È¤«²ÆµÙ¤ß¤È¤«¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤É¤ª¤ê¤Î¤ªµÙ¤ß¤Ë²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ªÍ§Ã£¤ÏÉáÄÌ¤Ë³§¤¢¤ë­á¤È¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤È¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ­à¼ã¤¤º¢¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Î3Æü´Ö¤Ï¡¢É×¡ÊDAIGO¡Ë¤ÈµÙ¤ß¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·Ú°æÂô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿­á¤È¡¢º£²ó¤ÎÏ¢µÙ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£
 


·Ú°æÂô¤Ç¤Ï­à¥«¥¨¥ë¤Î¤­¤ì¤¤¤ÊÍñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò°ì½ï¤Ë¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥¨¥ë¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò3Æü´Ö¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤â¡Ø¥«¥¨¥ë¤ÎÍñ¤È¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Á³¤Î¾ì½ê¤ËÎ¹¹Ô¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»þ´Ö¤òÉ×ÉØ¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¹¤´¤¤ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹­á¤È²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤¿¤À¤·¡¢­àÂÎ¤¬ËÜÅö¤ËÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë­á¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢­àÄ«9»þ¤«¤é¡¢¤ªÃë¤´ÈÓ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»³¤òÅÐ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ªÃë¿©¤Ù¤ÆÉ×ÉØ¤Ï¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²ó»³¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡ª¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤ò3Æü´Ö¤ä¤Ã¤¿­á¤È¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤ÊÎ¹¹Ô¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
 


¤µ¤é¤Ë­à¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Åìµþ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤¬4»þ¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¸å»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¸ø±à¹Ô¤­¤¿¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£2Çñ3Æü¤ä¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¸å¡¢¸ø±à¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£(¸½ºß¤¬)¤½¤Î2Æü¸å¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢º£¡¢°ìÈÖ»à¤ó¤Ç¤ë¡Ê¾Ð¡Ë­á­à¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂÎÎÏ¡Ë¥ª¥Ð¥±¤Ç¤¹¤Í¡Á­á¤È¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç½¼¼Â¤·¤¿µÙ²Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û