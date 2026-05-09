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気象台は、午前11時22分に、暴風警報を大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】岩手県・大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町に発表 9日11:22時点

沿岸南部では、9日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■大船渡市
□暴風警報【発表】
　9日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　15m/s

■一関市
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■陸前高田市
□暴風警報【発表】
　9日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　15m/s

■釜石市
□暴風警報【発表】
　9日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　15m/s

■八幡平市
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■奥州市
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■雫石町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■西和賀町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■住田町
□暴風警報【発表】
　9日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　15m/s

■大槌町
□暴風警報【発表】
　9日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　15m/s