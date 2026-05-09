気象台は、午前11時22分に、暴風警報を大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】岩手県・大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町に発表 9日11:22時点

沿岸南部では、9日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■大船渡市

□暴風警報【発表】

9日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 15m/s



■一関市

□なだれ注意報

11日にかけて注意



■陸前高田市

□暴風警報【発表】

9日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 15m/s





■釜石市□暴風警報【発表】9日夕方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 15m/s■八幡平市□なだれ注意報11日にかけて注意■奥州市□なだれ注意報11日にかけて注意■雫石町□なだれ注意報11日にかけて注意■西和賀町□なだれ注意報11日にかけて注意■住田町□暴風警報【発表】9日夕方にかけて警戒風向 西最大風速 15m/s■大槌町□暴風警報【発表】9日夕方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 15m/s