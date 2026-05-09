【暴風警報】岩手県・大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町に発表 9日11:22時点
気象台は、午前11時22分に、暴風警報を大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町に発表しました。
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沿岸南部では、9日夕方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大船渡市
□暴風警報【発表】
9日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 15m/s
■一関市
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■陸前高田市
□暴風警報【発表】
9日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 15m/s
□暴風警報【発表】
9日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 15m/s
■八幡平市
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■奥州市
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■雫石町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■西和賀町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■住田町
□暴風警報【発表】
9日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■大槌町
□暴風警報【発表】
9日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 15m/s