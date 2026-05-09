全国3077人が選んだ「お母さんになってほしい有名人」ランキング！ 2位は「天海祐希」、では1位は？
Groovが運営する母の日ギフト専門メディア「母の日.me」は、全国3077人（10〜80代）を対象に「お母さんになってほしい芸能人・有名人」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【20位までの全ランキング結果を見る】
2位は、前年に引き続きランクインした俳優の天海祐希さんでした。
凛とした美しさと頼りがいのあるイメージに加え、少し厳しくても正しく導いてくれそうな芯の強い母親像が、幅広い世代から安定した支持を獲得しています。
1位は、圧倒的な支持を集めて前年1位をキープした俳優の吉永小百合さんでした。
品の良さや落ち着き、温かい人柄が「理想の母親像」そのものを体現しており、どの世代から見ても安心できる王道の存在として多くの共感を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
【20位までの全ランキング結果を見る】
2位：天海祐希
2位は、前年に引き続きランクインした俳優の天海祐希さんでした。
凛とした美しさと頼りがいのあるイメージに加え、少し厳しくても正しく導いてくれそうな芯の強い母親像が、幅広い世代から安定した支持を獲得しています。
1位：吉永小百合
1位は、圧倒的な支持を集めて前年1位をキープした俳優の吉永小百合さんでした。
品の良さや落ち着き、温かい人柄が「理想の母親像」そのものを体現しており、どの世代から見ても安心できる王道の存在として多くの共感を集めています。
(文:All About ニュース編集部)