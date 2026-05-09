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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

サンワサプライから、これまた優秀な電源タップ「700-TAP092BK」が誕生していてました！

スリムでコンパクトながら充電力もしっかり。特に外出先でのデスク作業が多い方に、持ち歩いてほしいアイテムです。

■この記事で紹介している商品

サンワダイレクト 電源タップ USB付き 2個口 Type-C×1 USB-A×1 PD 65W対応 1.5m 薄型 小型 延長コード 卓上 旅行 持ち運び ブラック 700-TAP092BK 5,780円 Amazonで見る PR PR 5,780円 楽天で見る PR PR

かさばらず省スぺな「厚さ18mm」の超薄型設計

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「700-TAP092BK」は、ACコンセント2口とUSBポート（Type-C×2、Type-A×1）を搭載し、最大5台まで同時充電ができる多機能電源タップ。デスク作業やコンセントが不足しがちなホテルなどで、必要と思われる給電口を一通り備えています。

それでいて、厚みはわずか18mm＆フラットな形状でとってもスリムなところが魅力的！ デスク上、カバンの中やポケットに入れてもかさばらないため、狭いスペースでの設置や持ち運びに最適です。

コンパクトでも侮れない！ ノートパソコンもちゃっかり急速充電

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GaN（窒化ガリウム）の採用で、高出力ながら発熱を抑えたコンパクトな設計を実現しているそう。

USB Power Delivery対応で、単ポート使用時には最大65W出力によってノートパソコンの急速充電も可能なんです。

「700-TAP092BK」を持ち歩く未来、待ったなしでは？

サンワダイレクト 電源タップ USB付き 2個口 Type-C×1 USB-A×1 PD 65W対応 1.5m 薄型 小型 延長コード 卓上 旅行 持ち運び ブラック 700-TAP092BK 5,780円 Amazonで見る PR PR 5,780円 楽天で見る PR PR

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商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

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