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朝の通勤ラッシュ。ただでさえ心に余裕がない時間帯に、私たちの神経を逆なでするのが「電車内のマナー違反」です。本来、限られたスペースは譲り合いの精神で共有すべきものですが、残念ながら「自分さえ良ければいい」という振る舞いがトラブルの火種となることも少なくありません。
今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、マナー違反に対して勇気を出して注意したものの、予想外の事態に言葉を失った2人の事例をご紹介します。音漏れを指摘した女性を待ち受けていた「まさかの反応」や、座席を占領する女性が見せた「呆れた行動」。そこには、公共の場での「正義」の難しさが浮き彫りになっていました。

記事後半では、最新の「2025年度 迷惑行為ランキング」を紐解き、数字から見える現代特有のマナー違反の正体に迫ります。急浮上したスマートフォン等の使い方や、意外な順位を見せた「車内での化粧」「音漏れ」への世間の厳しい視線についても解説します。

◆【エピソード1】「音、漏れてますよ」丁寧に伝えたはずが…

　佐野美咲さん（仮名・20代）は、いつものように朝の満員電車に乗り込んだ。

「吊り革につかまって、スマホでニュースを見ていました。とくに変わった様子もなくて、いつも通りの朝でした」

　しかし、目の前に立っていた30代くらいの男性が、ヘッドホンをつけたままスマートフォンで動画を見始めたという。

「最初は気のせいかと思ったんです。でも、明らかに“音漏れ”してて、ヘッドホンのはずなのにセリフまで聞こえてきたんです」

　その男性は、どこか清潔感のない服装で、アニメ系のキーホルダーがついたリュックを背負っていたそうだ。駅に着くたびに混雑が増し、音漏れはさらに目立つようになった。

「周りの人たちも、眉をひそめたり、目線をそらしたりしていましたね」

　迷った末に、佐野さんは“なるべく柔らかめに”声をかけることにした。

「ちょっと音、漏れてますよ」

　注意というより、本人が音漏れに気づいていないだけかもしれない……そんな思いでかけた一言だった。

◆「うるせぇな」返ってきたのは怒鳴り声

　しかし、返ってきたのは“まさかの反応”だった。

「は？ うるせぇな、お前に迷惑かけたか？」

　男性は目を見開いてにらみつけてきたという。想像していなかった逆ギレに、佐野さんは言葉を失った。

「一瞬、頭が真っ白になって、なにも言えませんでした」

　電車内は静まり返り、周囲の乗客も気まずそうに目を逸らしていたという。誰もフォローをしてくれることはなく、その沈黙が逆に佐野さんを苦しめた。

「“私が悪いの？”って気持ちになっちゃって……。なにも言わないほうがよかったのかなって思いましたね」

　男性は次の駅で降りていったが、佐野さんの胸にはモヤモヤが残ったままだった。ほんの数分の出来事だったが、その日は一日中、気分が晴れなかったという。

「最近、“ちょっとした注意”が逆にトラブルになることが多いって聞きますけど、本当にそうなんだなって。だからって何も言わないのも違うし、むずかしいですよね」

　その日以来、佐野さんは今も心にわだかまりを抱えながら、毎日通勤している。

◆【エピソード2】「荷物邪魔ですよ」の注意で変わるかと思いきや…

　朝の通勤ラッシュ。ぎゅうぎゅう詰めの車内で、岡本里奈さん（仮名・30代）は、いつものように吊り革につかまっていた。

　そんななか、ふと目に入ったのは、座席にゆったりと座る女性だった。その隣の席には、大きく膨らんだエコバッグが置かれていたという。

「はじめは誰かが座ってくるのかと思ったんですけど、明らかに“誰も座らないで”という雰囲気で、荷物が置いてありました」