「お前に迷惑かけたか？」電車内で音漏れを注意したら“まさかの逆ギレ”。何も言えなくなって…アンケートで低順位も「実は大迷惑」な本音
朝の通勤ラッシュ。ただでさえ心に余裕がない時間帯に、私たちの神経を逆なでするのが「電車内のマナー違反」です。本来、限られたスペースは譲り合いの精神で共有すべきものですが、残念ながら「自分さえ良ければいい」という振る舞いがトラブルの火種となることも少なくありません。
今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、マナー違反に対して勇気を出して注意したものの、予想外の事態に言葉を失った2人の事例をご紹介します。音漏れを指摘した女性を待ち受けていた「まさかの反応」や、座席を占領する女性が見せた「呆れた行動」。そこには、公共の場での「正義」の難しさが浮き彫りになっていました。
記事後半では、最新の「2025年度 迷惑行為ランキング」を紐解き、数字から見える現代特有のマナー違反の正体に迫ります。急浮上したスマートフォン等の使い方や、意外な順位を見せた「車内での化粧」「音漏れ」への世間の厳しい視線についても解説します。
◆【エピソード1】「音、漏れてますよ」丁寧に伝えたはずが…
佐野美咲さん（仮名・20代）は、いつものように朝の満員電車に乗り込んだ。
「吊り革につかまって、スマホでニュースを見ていました。とくに変わった様子もなくて、いつも通りの朝でした」
しかし、目の前に立っていた30代くらいの男性が、ヘッドホンをつけたままスマートフォンで動画を見始めたという。
「最初は気のせいかと思ったんです。でも、明らかに“音漏れ”してて、ヘッドホンのはずなのにセリフまで聞こえてきたんです」
その男性は、どこか清潔感のない服装で、アニメ系のキーホルダーがついたリュックを背負っていたそうだ。駅に着くたびに混雑が増し、音漏れはさらに目立つようになった。
「周りの人たちも、眉をひそめたり、目線をそらしたりしていましたね」
迷った末に、佐野さんは“なるべく柔らかめに”声をかけることにした。
「ちょっと音、漏れてますよ」
注意というより、本人が音漏れに気づいていないだけかもしれない……そんな思いでかけた一言だった。
◆「うるせぇな」返ってきたのは怒鳴り声
しかし、返ってきたのは“まさかの反応”だった。
「は？ うるせぇな、お前に迷惑かけたか？」
男性は目を見開いてにらみつけてきたという。想像していなかった逆ギレに、佐野さんは言葉を失った。
「一瞬、頭が真っ白になって、なにも言えませんでした」
電車内は静まり返り、周囲の乗客も気まずそうに目を逸らしていたという。誰もフォローをしてくれることはなく、その沈黙が逆に佐野さんを苦しめた。
「“私が悪いの？”って気持ちになっちゃって……。なにも言わないほうがよかったのかなって思いましたね」
男性は次の駅で降りていったが、佐野さんの胸にはモヤモヤが残ったままだった。ほんの数分の出来事だったが、その日は一日中、気分が晴れなかったという。
「最近、“ちょっとした注意”が逆にトラブルになることが多いって聞きますけど、本当にそうなんだなって。だからって何も言わないのも違うし、むずかしいですよね」
その日以来、佐野さんは今も心にわだかまりを抱えながら、毎日通勤している。
◆【エピソード2】「荷物邪魔ですよ」の注意で変わるかと思いきや…
朝の通勤ラッシュ。ぎゅうぎゅう詰めの車内で、岡本里奈さん（仮名・30代）は、いつものように吊り革につかまっていた。
そんななか、ふと目に入ったのは、座席にゆったりと座る女性だった。その隣の席には、大きく膨らんだエコバッグが置かれていたという。
「はじめは誰かが座ってくるのかと思ったんですけど、明らかに“誰も座らないで”という雰囲気で、荷物が置いてありました」
今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、マナー違反に対して勇気を出して注意したものの、予想外の事態に言葉を失った2人の事例をご紹介します。音漏れを指摘した女性を待ち受けていた「まさかの反応」や、座席を占領する女性が見せた「呆れた行動」。そこには、公共の場での「正義」の難しさが浮き彫りになっていました。
◆【エピソード1】「音、漏れてますよ」丁寧に伝えたはずが…
佐野美咲さん（仮名・20代）は、いつものように朝の満員電車に乗り込んだ。
「吊り革につかまって、スマホでニュースを見ていました。とくに変わった様子もなくて、いつも通りの朝でした」
しかし、目の前に立っていた30代くらいの男性が、ヘッドホンをつけたままスマートフォンで動画を見始めたという。
「最初は気のせいかと思ったんです。でも、明らかに“音漏れ”してて、ヘッドホンのはずなのにセリフまで聞こえてきたんです」
その男性は、どこか清潔感のない服装で、アニメ系のキーホルダーがついたリュックを背負っていたそうだ。駅に着くたびに混雑が増し、音漏れはさらに目立つようになった。
「周りの人たちも、眉をひそめたり、目線をそらしたりしていましたね」
迷った末に、佐野さんは“なるべく柔らかめに”声をかけることにした。
「ちょっと音、漏れてますよ」
注意というより、本人が音漏れに気づいていないだけかもしれない……そんな思いでかけた一言だった。
◆「うるせぇな」返ってきたのは怒鳴り声
しかし、返ってきたのは“まさかの反応”だった。
「は？ うるせぇな、お前に迷惑かけたか？」
男性は目を見開いてにらみつけてきたという。想像していなかった逆ギレに、佐野さんは言葉を失った。
「一瞬、頭が真っ白になって、なにも言えませんでした」
電車内は静まり返り、周囲の乗客も気まずそうに目を逸らしていたという。誰もフォローをしてくれることはなく、その沈黙が逆に佐野さんを苦しめた。
「“私が悪いの？”って気持ちになっちゃって……。なにも言わないほうがよかったのかなって思いましたね」
男性は次の駅で降りていったが、佐野さんの胸にはモヤモヤが残ったままだった。ほんの数分の出来事だったが、その日は一日中、気分が晴れなかったという。
「最近、“ちょっとした注意”が逆にトラブルになることが多いって聞きますけど、本当にそうなんだなって。だからって何も言わないのも違うし、むずかしいですよね」
その日以来、佐野さんは今も心にわだかまりを抱えながら、毎日通勤している。
◆【エピソード2】「荷物邪魔ですよ」の注意で変わるかと思いきや…
朝の通勤ラッシュ。ぎゅうぎゅう詰めの車内で、岡本里奈さん（仮名・30代）は、いつものように吊り革につかまっていた。
そんななか、ふと目に入ったのは、座席にゆったりと座る女性だった。その隣の席には、大きく膨らんだエコバッグが置かれていたという。
「はじめは誰かが座ってくるのかと思ったんですけど、明らかに“誰も座らないで”という雰囲気で、荷物が置いてありました」