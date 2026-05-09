ぼる塾・田辺智加といえば大のスイーツ好きとして知られるが、写真を撮るのが苦手。SNSのフォロワーからもショックなことを言われたそうで、“映え”写真のためにまさかの行動に……。

【TVer】かまいたち山内がセクシー系マッサージの客引きのお姉さんに「イクジナシ」と言われた理由とは？

SNSに食べ物の写真を投稿しているという田辺。しかし「ライトの具合なのか、本当に写真を撮るのが下手で」とのことで、フォロワーからは「いいもの食べてるんだろうけど不味そう」と言われてしまうこともあるという。

美味しさを伝えるために投稿しているものの、写真のせいで魅力が伝わらないというジレンマを抱えていた田辺は、改善策として驚きの行動に出る。それが“料理の美味しさを伝えるための部屋を借りた”こと。これにはかまいたち山内も思わず「写真用にってこと？」と驚きの声を上げた。

「家が汚いから」写真が良くないと考えた田辺は、何もない綺麗な空間で撮影するために新たな部屋を用意したのだそうだ。

しかし、この“本気の対策”に思わぬ落とし穴があった。的場浩司が「照明機材とか買った？」と尋ねると、まさかの「照明まだです」との回答。すかさず山内は「（部屋を借りるより）まずそっちが先ですよね」とツッコミを入れた。

はじめて気がついたように「あら……」とつぶやいた田辺に、かまいたち濱家も「あら……じゃない」とツッコミ。スタジオは笑いに包まれた。

なお、田辺が料理写真にアツい想いを語った様子は5月6日に放送されたトークバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）で紹介された。

【TVer】「〇〇がなければ帰る」ママタルト檜原洋平のラーメンへの“異常なこだわり”とは？