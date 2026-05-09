＊米雇用統計（4月）21:30

結果 11.5万人

予想 6.0万人 前回 18.5万人（17.8万人から修正）（非農業部門雇用者数・前月比)

結果 4.3%

予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)

結果 0.2%

予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)

結果 3.6%

予想 3.8% 前回 3.4%（3.5%から修正）（平均時給・前年比)非農業部門労働生産性（第1四半期・速報値） 21:30

結果 0.8％

予想 0.6％ 前回 1.8％（前期比年率）



＊ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00

消費者信頼感指数

結果 48.2

予想 49.2 前回 49.8

・1年先のインフレ期待

結果 4.5%

予想 4.8% 前回 4.7%

・5-10年先のインフレ期待

結果 3.4%

予想 3.5% 前回 3.5%



＊卸売在庫（確報値）（3月）23:00

結果 1.3%

予想 1.4% 前回 1.4%（卸売在庫・前月比・確報値)

結果 2.8%

予想 2.0% 前回 2.6%（2.7%から修正）（卸売売上高・前月比)



＊カナダ雇用統計（4月）21:30

結果 -1.77万人

予想 0.82万人 前回 1.41万人（雇用者数・前月比)

結果 6.9%

予想 6.7% 前回 6.7%（失業率)



＊ナーゲル独連銀総裁

インフレが高まるリスクにECBは非常に警戒（HIGHLY VIGILANT）する必要



グールズビー・シカゴ連銀総裁

労働市場は安定していると発言。

さらに、物価動向はあまりよくない、間違った方向に向かっている。

物価上昇はエネルギーだけではない、また、戦争前から高まっていた

FRBはあらゆる選択肢が対象であるべきである

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