ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
＊米雇用統計（4月）21:30
結果 11.5万人
予想 6.0万人 前回 18.5万人（17.8万人から修正）（非農業部門雇用者数・前月比)
結果 4.3%
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
結果 0.2%
予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)
結果 3.6%
予想 3.8% 前回 3.4%（3.5%から修正）（平均時給・前年比)非農業部門労働生産性（第1四半期・速報値） 21:30
結果 0.8％
予想 0.6％ 前回 1.8％（前期比年率）
＊ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00
消費者信頼感指数
結果 48.2
予想 49.2 前回 49.8
・1年先のインフレ期待
結果 4.5%
予想 4.8% 前回 4.7%
・5-10年先のインフレ期待
結果 3.4%
予想 3.5% 前回 3.5%
＊卸売在庫（確報値）（3月）23:00
結果 1.3%
予想 1.4% 前回 1.4%（卸売在庫・前月比・確報値)
結果 2.8%
予想 2.0% 前回 2.6%（2.7%から修正）（卸売売上高・前月比)
＊カナダ雇用統計（4月）21:30
結果 -1.77万人
予想 0.82万人 前回 1.41万人（雇用者数・前月比)
結果 6.9%
予想 6.7% 前回 6.7%（失業率)
＊ナーゲル独連銀総裁
インフレが高まるリスクにECBは非常に警戒（HIGHLY VIGILANT）する必要
グールズビー・シカゴ連銀総裁
労働市場は安定していると発言。
さらに、物価動向はあまりよくない、間違った方向に向かっている。
物価上昇はエネルギーだけではない、また、戦争前から高まっていた
FRBはあらゆる選択肢が対象であるべきである
結果 11.5万人
予想 6.0万人 前回 18.5万人（17.8万人から修正）（非農業部門雇用者数・前月比)
結果 4.3%
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
結果 0.2%
予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)
結果 3.6%
予想 3.8% 前回 3.4%（3.5%から修正）（平均時給・前年比)非農業部門労働生産性（第1四半期・速報値） 21:30
結果 0.8％
予想 0.6％ 前回 1.8％（前期比年率）
＊ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00
消費者信頼感指数
結果 48.2
予想 49.2 前回 49.8
・1年先のインフレ期待
結果 4.5%
予想 4.8% 前回 4.7%
・5-10年先のインフレ期待
結果 3.4%
予想 3.5% 前回 3.5%
＊卸売在庫（確報値）（3月）23:00
結果 1.3%
予想 1.4% 前回 1.4%（卸売在庫・前月比・確報値)
結果 2.8%
予想 2.0% 前回 2.6%（2.7%から修正）（卸売売上高・前月比)
＊カナダ雇用統計（4月）21:30
結果 -1.77万人
予想 0.82万人 前回 1.41万人（雇用者数・前月比)
結果 6.9%
予想 6.7% 前回 6.7%（失業率)
＊ナーゲル独連銀総裁
インフレが高まるリスクにECBは非常に警戒（HIGHLY VIGILANT）する必要
グールズビー・シカゴ連銀総裁
労働市場は安定していると発言。
さらに、物価動向はあまりよくない、間違った方向に向かっている。
物価上昇はエネルギーだけではない、また、戦争前から高まっていた
FRBはあらゆる選択肢が対象であるべきである