＊米雇用統計（4月）21:30
結果　11.5万人
予想　6.0万人　前回　18.5万人（17.8万人から修正）（非農業部門雇用者数・前月比)
結果　4.3%
予想　4.3%　前回　4.3%（失業率)
結果　0.2%
予想　0.3%　前回　0.2%（平均時給・前月比)
結果　3.6%
予想　3.8%　前回　3.4%（3.5%から修正）（平均時給・前年比)非農業部門労働生産性（第1四半期・速報値） 21:30
結果　0.8％
予想　0.6％　前回　1.8％（前期比年率）

＊ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00
消費者信頼感指数
結果　48.2
予想　49.2　前回　49.8
・1年先のインフレ期待
結果　4.5%
予想　4.8%　前回　4.7%
・5-10年先のインフレ期待
結果　3.4%
予想　3.5%　前回　3.5%

＊卸売在庫（確報値）（3月）23:00
結果　1.3%
予想　1.4%　前回　1.4%（卸売在庫・前月比・確報値)
結果　2.8%
予想　2.0%　前回　2.6%（2.7%から修正）（卸売売上高・前月比)

＊カナダ雇用統計（4月）21:30
結果　-1.77万人
予想　0.82万人　前回　1.41万人（雇用者数・前月比)
結果　6.9%
予想　6.7%　前回　6.7%（失業率)

＊ナーゲル独連銀総裁
インフレが高まるリスクにECBは非常に警戒（HIGHLY VIGILANT）する必要

グールズビー・シカゴ連銀総裁
労働市場は安定していると発言。
さらに、物価動向はあまりよくない、間違った方向に向かっている。
物価上昇はエネルギーだけではない、また、戦争前から高まっていた
FRBはあらゆる選択肢が対象であるべきである