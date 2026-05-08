夏本番を前にシーズン到来！「ビアガーデンオープン」みらい長崎ココウォーク屋上《長崎》
夏本番を前にシーズン到来です。
長崎市で、今年もビアガーデンがオープンしました。
「かんぱーい！」「かんぱーい！」
乾杯の掛け声とジョッキがぶつかる軽快な音が響きます。
7日にプレオープンしたのは、「みらい長崎ココウォーク」の屋上ビアガーデン「ココビアウミノ」。
屋上で、和食や洋食、中華など20種類以上の料理や、ビールやカクテルといった100種類以上のドリンクが食べ放題、飲み放題です。
（来場者）
「家で飲むビールとは全然違う。ワイワイと飲む楽しい雰囲気がすごく最高」
（来場者）
「席も広いし料理もたくさんあるので、大人数ではしゃぎながら飲んだりしたい」
また、ソフトドリンクや子どもに人気のフードもそろっていて、家族で一緒に満喫できます。
（来場者）
「子どもが楽しめるメニューがいっぱいあって、(子どもたちも)すごく楽しみにしている。夏が来たなという感じ」
メニューは月替わりで、5月は「長崎おでんと県産酒」を楽しむことができます。
ビアガーデンは、8日から10月12日までで、午後6時から9時まで営業します。