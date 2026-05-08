夏本番を前にシーズン到来です。

長崎市で、今年もビアガーデンがオープンしました。

「かんぱーい！」「かんぱーい！」

乾杯の掛け声とジョッキがぶつかる軽快な音が響きます。

7日にプレオープンしたのは、「みらい長崎ココウォーク」の屋上ビアガーデン「ココビアウミノ」。

屋上で、和食や洋食、中華など20種類以上の料理や、ビールやカクテルといった100種類以上のドリンクが食べ放題、飲み放題です。

（来場者）

「家で飲むビールとは全然違う。ワイワイと飲む楽しい雰囲気がすごく最高」

（来場者）

「席も広いし料理もたくさんあるので、大人数ではしゃぎながら飲んだりしたい」

また、ソフトドリンクや子どもに人気のフードもそろっていて、家族で一緒に満喫できます。

（来場者）

「子どもが楽しめるメニューがいっぱいあって、(子どもたちも)すごく楽しみにしている。夏が来たなという感じ」

メニューは月替わりで、5月は「長崎おでんと県産酒」を楽しむことができます。

ビアガーデンは、8日から10月12日までで、午後6時から9時まで営業します。