ヨルシカ「あぶく」MVが世界のYouTubeランキングに続々チャートイン｜5月14日からは「二人称展」が開幕

ヨルシカの最新曲「あぶく」のミュージックビデオが、アメリカをはじめとするYouTubeランキングにチャートイン。世界の視聴者を釘付けにしている。

「あぶく」はこの春放送がスタートしたTVアニメ『LIAR GAME』のオープニングテーマに起用されており、トートロジー（同語反復）を題材に制作された楽曲。

MVは、実写とアニメを組み合わせた数多くのMVやオリジナル作品で注目を浴びている映像制作ユニット「擬態するメタ」が担当。主人公が暗殺者に何度も殺されるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指す映像となっている。

ヨルシカ「あぶく」MV※監督：擬態するメタ

4月24日に公開されたMVはすぐさま国内で評判になり、日本のYouTubeでは4月25日付デイリーチャートで1位を獲得。急速に海外にも拡散し、4月25日韓国では最高位26位を記録した。4月26日台湾で26位にチャートインした後、ついに欧米に飛び火し、4月29日にカナダ44位、4月30日にはアメリカで54位まで上昇した。

MVのコメント欄には、「私はその物語に深くのめり込み、そしてその物語の一部となった。」「近年稀に見る、非常にユニークなミュージックビデオ」「まるで一本の映画みたいだった。コンセプトも最高だった。音楽も素晴らしかった。」「ヨルシカの新しいMVにこんなにたくさんの英語のコメントがあるのは初めて見たよ」など、独創的な映像に対して賞賛や考察が日本語英語のみならず多数の言語で投稿。コメント数は8,800を超え、32万以上いいねされている。

これまでもヨルシカは多くの海外リスナーに聴かれていたが、今回のMVは既存のファン層を超えた広がりを見せているようだ。

ヨルシカは2月26日に、封筒32通・約170枚の手紙と詩で構成された「詩を書く少年」と「文学を教える先生」の二人の文通を、読者が実際に封筒を開封しながら体験する書簡型小説「二人称」を発売。

5月14日からは、この「二人称」の原稿用紙・便箋の生原稿を中心に、作品の世界観を感じられるフォトスポットやインスタレーションを展開する「二人称展」を東京・大阪の2都市で開催する。「あぶく」のMVに加えて、こちらにも注目が集まりそうだ。

【リリース情報】

4.22 Releaseヨルシカ「あぶく」https://yorushika.lnk.to/bubble