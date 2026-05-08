システム ディ、大和大学で学校事務システムのAIチャットボット実証実験を開始
システム ディが提供する学校事務トータルシステム「Campus Plan」は、大和大学にて5月下旬よりAIチャットボットサービスの実証実験を開始する。
『Campus Plan』AIチャットボットサービス
同サービスは、大学ポータル上で学内規程や学生便覧などのドキュメントをAIが参照し、学生や教職員の質問に24時間体制で即答するもの。
アップロードした資料をAIが自動分類し、学生・教職員など対象ユーザーごとに最適な回答を提示する。AI自身が質問を生成して回答精度をスコア化する評価機能を備えており、回答精度を向上させることが可能。チャット履歴管理機能も搭載しているため、過去の質疑応答を職員が必要なタイミングで確認できる。
同実験を通じて、学生・教員がいつでも気軽に質問できる環境を提供するとともに、電話や窓口対応の負担を軽減し、職員の業務効率化を推進する。
『Campus Plan』AIチャットボットサービス
同サービスは、大学ポータル上で学内規程や学生便覧などのドキュメントをAIが参照し、学生や教職員の質問に24時間体制で即答するもの。
アップロードした資料をAIが自動分類し、学生・教職員など対象ユーザーごとに最適な回答を提示する。AI自身が質問を生成して回答精度をスコア化する評価機能を備えており、回答精度を向上させることが可能。チャット履歴管理機能も搭載しているため、過去の質疑応答を職員が必要なタイミングで確認できる。
同実験を通じて、学生・教員がいつでも気軽に質問できる環境を提供するとともに、電話や窓口対応の負担を軽減し、職員の業務効率化を推進する。