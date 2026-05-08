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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【手が汚れない！】個包装明太子とタッパー1個で作るレンジで「簡単明太子パスタ」」と題した動画を公開しました。手や包丁を一切汚さず、タッパー1つと電子レンジだけで本格的な明太子パスタを作る画期的な方法を紹介しています。



動画では、1100mlのタッパーに半分に折ったパスタをクロスに入れ、味の決め手となるめんつゆと水を加えて電子レンジで加熱します。パスタに火が通ったら、バター、マヨネーズ、そして「個包装スティックタイプ」の明太子を直接絞り入れます。「個包装なので手も包丁も汚れず使いやすい」と、調理のハードルを下げる工夫が凝らされています。



全体をよく混ぜ合わせると、「魚介の風味がフワッと薫ってきました」と食欲をそそる香りが漂います。仕上げに刻み海苔と追い明太子を乗せ、ハサミで千切りにした大葉を散らせば完成です。「めんつゆ1本で味付けバッチリ」「クリーミーで明太子がたっぷり」と、手軽さからは想像もつかない大満足の一皿に仕上がりました。



また、動画の後半では管理栄養士の視点から、明太子に含まれるプリン体についての解説も行われています。実は明太子はプリン体がそれほど多くなく、1食分（約10g）であれば適量として安心して食べられるとのことです。



洗い物が少なく、疲れた日のランチや夕食にもぴったりなこのレシピ。ぜひ罪悪感なく、美味しい明太子パスタを味わってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（1人分）

・パスタ（7分茹でタイプ） 100g

・めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ1

・水 250ml

・バター（マーガリンでも可） 約5g

・マヨネーズ 大さじ1

・明太子 約10g（個包装スティックタイプ：1/2パック）

・刻み海苔 適量

・追い明太子（飾り用） 少々

・大葉 1～2枚（お好みで）



［作り方］

1. 1100mlのタッパーにパスタを半分に折ってクロスに入れる。

2. めんつゆと水を加える。

3. ラップをせずに600Wの電子レンジで、パスタの表示時間＋2～3分加熱する（動画では10分加熱）。

4. パスタに芯がなく火が通っていることを確認し、バター、マヨネーズ、明太子を加えて全体をよく混ぜ合わせる。

5. 仕上げに刻み海苔、追い明太子をトッピングし、大葉をハサミで千切りにして散らせば完成。