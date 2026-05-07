とちぎテレビ

３シーズン連続で東地区優勝を成し遂げた、バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスは、クラブとして初のリーグ２連覇をかけて９日、ホームでチャンピオンシップ準々決勝の初戦に臨みます。練習の一部が７日、報道陣に公開されました。

宇都宮ブレックスは７日、試合会場となる宇都宮市の日環アリーナ栃木で、９日のチャンピオンシップクォーターファイナル初戦の名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦に向け調整を行いました。

東地区で３シーズン連続、５度目の優勝でチャンピオンシップの出場を決め、セミファイナルまでのホーム開催権を獲得しています。チームとして初のＢリーグ２連覇を目指し、達成すれば、アルバルク東京以来２チーム目になります。

クォーターファイナルの対戦相手の名古屋Ｄは、レギュラーシーズンを西地区４位で終え、ワイルドカード３位でチャンピオンシップに進出しました。

選手たちは全体練習の後も、シュート練習などに汗を流し連覇に向けて集中力を高めていました。

クオーターファイナルは２戦先勝方式で、日環アリーナ栃木で９日と１０日のいずれも午後５時５分から行われ、１勝１敗となった場合は１１日午後７時５分から３試合目が実施されます。