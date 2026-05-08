暑い時期は、涼しい部屋で横になりながらゴロゴロしてしまうという人も多いのではないでしょうか？それはどうやら猫ちゃんたちも同じようです。

突然の暑さに襲われた初夏の光景が、7万いいねを超える話題に。暑さをしのぐ猫ちゃんたちの光景には、「みんなそれぞれリラックスしてますね」「悩みがなくなりそうなくらい癒されました」とコメントが寄せられることとなりました。

【写真：暑い日、『猫たちの過ごし方』を見てみると→キャットタワーの上で…まさかの光景】

キャットタワーで涼を取るピノくん

Instagramアカウント『tete__0918』に、猫ちゃんたちの『暑い日の過ごし方』が投稿されて癒やしを届けています。

初夏のある日、猫ちゃんたちは真夏のような暑さに見舞われたそう。猫ちゃんの祖先は砂漠で暮らしていたため、家猫となった現在でも暑さには強いといわれていますが…やはり、突然の暑さには体がついていかなかったご様子。

それぞれのスタイルで涼しくなる方法を試していたといいます。飼い主さんがまず始めに見に行ったのは、スコティッシュフォールドのピノくん。飼い主さんがピノくんのところへやってくると、そこにはキャットタワーの上に登って、手すりの間から足をだらんと宙に投げだしているピノくんの姿があったそう。

宙に浮いていれば密着するものがないため、熱を発散するのに最適な方法といえるでしょう。そんなピノくんの様子を飼い主さんがよく見てみると、ピノくんは手すりの隙間に顔をぴったりとはめて眠っていたとのこと。キャットタワーの形を上手く使って快適空間にするピノくんの賢さに感心してしまいます。

テテちゃんはソファで大胆な体勢

そして次に飼い主さんが見に行ったのは、マンチカンのテテちゃんのところ。ソファのある場所までやってきた飼い主さんは、そこでソファの上でお腹を出してゴロンと寝転がるテテちゃんの姿を目撃することに。ソファの上で足をのびのびと伸ばしてくつろいでいる姿は、まるで人間のようです。

無防備すぎるテテちゃんのお腹を見ていたら、思わず顔を埋めたくなってしまいそうです。

眠っていたアロちゃんに近づいてみたところ…

そして最後に飼い主さんが訪れたのは、ミヌエットのアロちゃんのところ。アロちゃんはというと、ラグの上にうつ伏せになって静かに眠っていたとのこと。

他のふたりはアクロバティックな体勢で寝ていましたが、アロちゃんの寝姿はまさに猫ちゃんといった体勢。その光景に、なんだか不思議な安心感を感じます。（笑）

そんな猫ちゃんたちの個性満載な涼の取り方に、たくさんの人が癒やしを届けてもらうこととなったのでした。

猫ちゃんたちの暑い日の過ごし方には、「気持ちよく過ごせていてなによりだ」という感想が寄せられることに。特にキャットタワーで独特な体勢をとっていたピノくんの姿には、「すごくフィットしてますねｗ」「はさまってて可愛い♡」といったコメントが続々と寄せられています。

Instagramアカウント『tete__0918』では、そんな個性豊かな猫ちゃんたちとの笑顔いっぱいな日々が綴られていますよ。

ピノくん、テテちゃん、アロちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「tete__0918」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。