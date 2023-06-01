ももいろクローバーZが、5月8日より全国で放映されるフマキラーの虫よけ『スキンベープ』新CM『みんなのムチューを応援！』篇に出演。また、同CMのテーマソングとして、新曲「ムネモシュネ」が起用された。

（関連：【画像あり】ももいろクローバーZ、『スキンベープ』新CM『みんなのムチューを応援！』篇より）

同CMでは、自然豊かな公園で虫取りに夢中な少年、夏フェス会場で自撮りを楽しむ大学生、河原でバーベキューを堪能する夫婦など、夏の“ムチュー”な瞬間に虫の影が忍び寄るシーンに、ももいろクローバーZの4人が「ベープ！！」の掛け声とともに神出鬼没に登場する。串を持って肉を狙ったり、全力の「いないいな～い」で赤ちゃんをあやしたりと、あの手この手で『スキンベープ』を勧めていく構成となっている。

タイアップ曲「ムネモシュネ」は、記憶を司る神の名をタイトルに冠した楽曲。歌詞には言葉遊びとして虫に関するワードが散りばめられており、軽快でリズミカルなサウンドに仕上がっている。

CM撮影では、AIで生成された高精細な背景映像をスタジオ内に映し出す手法が用いられた。野外フェスやバーベキューといった夏のお出かけスポットを、まるで現地にいるかのような臨場感のなかで撮影。最新技術を目の当たりにした玉井詩織と佐々木彩夏は、興味津々な様子を見せていたという。

撮影の合間には、共演した子役の男の子に百田夏菜子が「虫取り好きなの？」と優しく声をかける場面も。大勢の大人に囲まれて緊張気味だった男の子に寄り添い、運動会でももいろクローバーZの楽曲「笑一笑 ～シャオイーシャオ！～」を踊ったというエピソードが飛び出すと、2人で一緒に歌う場面もあったという。撮影が終わる頃には、すっかり友達のような仲睦まじい雰囲気に。

4人が集合して赤ちゃんをあやすシーンでは、カットがかかっていない間もメンバー全員が終始赤ちゃんに釘付けに。途中で赤ちゃんが泣き出してしまう場面でも、4人が「大丈夫だよ～！」と笑顔で語りかけ、現場の空気を和ませていた。無事にOKカットがかかると、メンバーからもスタッフからも自然と大きな拍手が沸き起こったという。子どもや赤ちゃん、多くの共演者とふれあいながら進んだ撮影は、ももいろクローバーZらしい和気あいあいとした現場となった。

＜ももいろクローバーZ インタビュー＞

Q：本日の撮影、いかがでしたか？

百田夏菜子：すごくあっという間な撮影でした！小さい子も一緒に撮影したのですが、ももクロの曲を学校でも歌っていると言ってくれていたり、すぐに友達になれて嬉しかったです。

Q：今回のCMで使われている楽曲「ムネモシュネ」はタイアップソングとのことですが、どのような楽曲になっていますか？

玉井詩織：この“ムネモシュネ”は面白いタイトルだと思うのですが、これは記憶を司る神様の名前なんです。今回はスキンベープさんのCMタイアップソングということで、（歌詞の中に）言葉遊び的に虫に関するワードが散りばめられていたり。あとは皆さんそれぞれの夏の記憶、あの時の夏を思い出させるような、ちょっとエモーショナルになるような曲にもなっています。でもサウンドはすごく軽快でリズミカルな感じなので、夏にもぴったりですし、これからライブなどでもすごく盛り上がりそうだなと思います。これを聴いてくださった皆さんの夏が、この後も記憶に残るような楽しい夏になるといいなと願いながら歌っています。

Q：実際にスキンベープを使ってみて「ここが使いやすいな」と感じたポイントを教えてください。

高城れに：誰でもすぐにできちゃうっていうのが魅力かなと思いますし、今回はコンパクトサイズも出ていて、持ち運びがより楽になったことでどこにでも持っていけるのがすごく素敵だなと思います。

Q：CMのコピー「みんなのムチューを応援！」にちなんで、これから夏本番に向け、ももクロとして「これに夢中になって取り組みたい！」という目標や野望はありますか？

百田：これからフェスとか野外でのライブがすごく増えるんですが、野外のライブは虫との戦いですからね。玉井：これは自分の色（メンバーカラーの黄色）なんですけど、虫が黄色に寄ってくるんですよ。夏は自分が黄色であることを一瞬悔やみたくなるくらい虫に好かれちゃうので。（スキンベープは）欠かせない。百田：でもしっかり、ライブにムチューでいたいと思います！

Q：4人で一緒に「スキンベープ」を持って、こんな場所へお出かけしたいなという理想のプランはありますか？

高城：私は今年こそみんなでバーベキューをしたいです。毎年夏になるとバーベキューしたいねって話題には上がるんですけど、今まで実現できてなかったので、今年こそこのスキンベープを持ち歩いて、みんなでワイワイできたらなと思います。

Q：みなさんが困っている誰かを応援したい！元気付けたい！ときに心がけていることはありますか？

佐々木彩夏：誰かを笑顔にしたい時は、まず自分たちが笑顔じゃないとダメかなと思います。私たちもライブとかで皆さんに笑顔を届けたいなって思っているので、緊張もするんですけど、自分たちがまずライブを楽しむことを心がけています。

Q：GWが終わって「今日からまた頑張るぞ！」という皆さんに応援メッセージをお願いします。

佐々木：5月はまったりしがちな1ヶ月だと思うんですけど、楽しかったゴールデンウィークを思い出して、余韻に浸って、夏までの期間をみんなで楽しんでいきたいなと思っています。夏を乗り越えるためにも、5月から張り切っていきましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）