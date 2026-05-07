「グラビア界最強ボディ」と称されるグラビアアイドルでタレントの榎原依那さんが、5月7日発売の漫画誌「月刊少年チャンピオン」6月特大号の表紙&巻頭グラビアを飾りました。



【写真】ロングヘアーで隠されたバストトップ 榎原依那さんの2nd写真集が大反響 Tバックランジェリーのヌーディーショットで悩殺

榎原さんは超超大好評につき早くも月チャンには3回目の登場です。彼女の圧巻すぎるバストで、鮮やかブルーのビキニが小さく見えるほど。横からはみ出したまん丸バストの大迫力BODYに圧倒されること間違いなし。感動ものの最高グラビアをご堪能ください。センターグラビアには、柔らかBODY＆キュートスマイルの美澄衿衣さんが登場しました。キュート＆ビューティグラビアと2度楽しめます。



今号はB4ポスター付録、両面クリアファイル付録つき。また6月号限定QUOカード（2種） 応募者全員サービスもあります。



榎原さんはSNSで「月刊少年チャンピオンの表紙 巻頭させていただきました ありがとうございます！！個人的には、初めて着た形のワンピース水着が

我ながらお似合いでお気に入りでございます」「ほぼチャンピオンの文字が見えないくらい 大きい榎原表紙です！！ ポスターとクリアファイルもついてるので ぜひみなさんゲットしてください」とアピールしています。



【榎原依那さんプロフィル】

えのはら・いな 大阪府出身。2024年2月にFRIDAYでグラビアデビュー。24年10月には1st写真集を発売し即重版、25年2月にはFRIDAY40周年記念「グラデミー賞」大賞を受賞。大阪府泉南市のPRモデルやバラエティ番組に出演するなどマルチに活躍中。公式YoutTube「榎原依那 Oﬃcialyoutube」も随時更新中。最新情報は、本人公式XやInstagram、TikTok(いずれも@ina_enohara)