『真山りか（私立恵比寿中学）写真集』（KADOKAWA）が7月22日（水）に発売される。

【画像】えびちゅう・真山りか、大胆な水着ショットに初挑戦

今年で結成17周年を迎えるアイドルグループ・私立恵比寿中学（通称＝えびちゅう）の、グループ最年長である真山りかの2nd写真集。撮影の舞台は微笑みの国・タイ。パタヤのビーチやリゾートヴィラで羽を伸ばす姿や、街中を散策したり電車に乗って旅をしたりする様子など、自然体な彼女を写し出した。初となる水着やランジェリーカットなど、今まで見せたことのないシーンも掲載される。本人登壇イベントも東京と大阪にて開催される。

真山りかは「念願の2nd写真集を出すことができてとても嬉しいです！ 今回、初めての水着に挑戦しました。じつは水色の水着は最初の撮影で、その後の撮影のことも考えて海には入る想定ではなかったのですが、あまりにも海が好きすぎて気がつけば…（笑）。大はしゃぎで楽しかったです。 また、私の希望でタイらしいスポットへ観光にも行きました。なかなかしないツインテールもして浮かれ気分でした！ えびちゅうファミリーの皆さんは懐かしく感じるような巨像とのカットもあります。これまでの真山りかを感じてもらえるようなアイドルである私と、これからを感じていただけるような柔軟さをもった等身大の姿を見ていただきたいです。お楽しみに！」と写真集への熱い思いを明かした。

（ｃ）ＫＡＤＯＫＡＷＡ/写真：東京祐

（文＝リアルサウンド ブック編集部）