8日は大気の状態が不安定で雷雨に注意が必要です。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■8日は天気急変の恐れ 落雷や竜巻などの突風に注意

8日（金）は上空に強い寒気を伴った低気圧が日本海へ進む予想です。北日本や東日本を中心に日本海側から天気が崩れるでしょう。関東でも昼過ぎから夜遅くにかけて、急な雷雨となる恐れがあります。大気の状態は非常に不安定となり、竜巻などの突風や降ひょうの恐れもあります。農作物の管理にもお気をつけください。西日本は晴れ間の出る所が多いですが、所々でにわか雨がありそうです。雨具を持ってお出かけください。

■春は雷の季節 “春雷”が起きやすいのはなぜ？

雷といえば夏のイメージが強いかもしれませんが、「春雷」という言葉があるように、春は雷が起こりやすい時期でもあります。春は日本付近の温度差が大きくなり、暖気と寒気のせめぎ合いによって低気圧が発生し、発達しながら通過していく機会が多くなります。

また、低気圧に向かって地上付近に暖かい空気が流れ込む一方で、上空には強い寒気を伴うこともあり、地上と上空の気温差によって積乱雲が発達しやすい時期でもあるのです。発達した積乱雲の下では落雷などの激しい現象が起こりやすくなります。

■雷から身を守るにはどうする？ 積乱雲が近づくサインとは

雷は積乱雲によって発生するため、積乱雲が近づくサインを見逃さないようにしましょう。「真っ黒い雲が近づいてくる」「雷の音が聞こえる」「急に冷たい風が吹いてくる」などの変化を感じたら、天気が急変する恐れがあります。安全な建物内へ避難するようにしましょう。また、雨雲レーダーなども併せて活用すると良いでしょう。

■来週は晴れ続く 沖縄は梅雨空

9日（土）も北日本や北陸では雨が残り、東北では風が強まる恐れがあります。関東から九州にかけては晴れる所が多いでしょう。

10日（日）母の日は、日差しの届く所が多くなりそうです。来週は北日本から西日本にかけて晴れる日が多くなりますが、12日（火）は大気の状態が不安定になり、雷雨になる所もありそうです。沖縄付近には梅雨前線が停滞しやすく、来週前半にかけて梅雨空が続くでしょう。