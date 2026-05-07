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元教員FPが実演解説！「ねんきんネット」を活用して将来の年金受給額を正確に把握する手順

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教員FPの秋山ひろが、自身のYouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」で「【保存必須】年金はいくらもらえる？ねんきんネットで“将来受給額”を完全把握／記録漏れの見つけ方まで実演解説」を公開。



将来の年金受給額を正確に把握し、老後の不安を和らげるための「ねんきんネット」の活用法を実演した。



動画冒頭で秋山は、ねんきんネットの利用意義について言及。正確な年金額を知ることは地図上の現在地を確認する作業に等しく、将来の生活設計に不可欠だと説明した。



ログイン方法として、マイナンバーカードを用いた「マイナポータル」からの登録と、「ねんきん定期便」に記載されたアクセスキーを使う方法の2種類を提示。動画内では、スマートフォンアプリで2次元コードを読み取り、マイナンバーカードをかざしてパソコンからログインする手順を実演した。



ログイン後の画面解説では、月別の年金記録画面を開き、未納や記録漏れがないかチェックする手順を紹介。

特に「持ち主不明記録を検索する」機能に注目し、結婚で姓が変わった人や転職回数が多い人は、過去の未統合記録が存在する可能性があるため必ず確認するよう注意を促した。



さらに、今後の働き方に応じて受給額がどう変動するかをシミュレーションできる「かんたん試算」の使い方も実演を交えて解説した。



ねんきんネットの機能を活用すれば、自身の年金の現状が明確になり、老後に向けた具体的な資金計画が立てやすくなる。一度ログインして操作方法を身につけるだけで、将来の不安を安心へと変える心強い味方となるだろう。