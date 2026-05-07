　7日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　340652　　 126.6　　　 65520
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 39655　　 130.9　　　　3330
３. <1321> 野村日経平均　　 36059　　 251.8　　　 65880
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 18107　　　72.5　　　 78110
５. <1360> 日経ベア２　　　 17359　　 159.7　　　　81.7
６. <1579> 日経ブル２　　　 13289　　 181.7　　　 707.7
７. <1306> 野村東証指数　　 10254　　　93.0　　　 407.2
８. <1329> ｉＳ日経　　　　　8319　　 304.6　　　　6563
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　5721　　 121.3　　　 901.0
10. <200A> 野村日半導　　　　5458　　 248.3　　　　4353
11. <1330> 上場日経平均　　　5429　　 212.9　　　 66010
12. <1540> 純金信託　　　　　5256　　 -10.9　　　 22165
13. <1489> 日経高配５０　　　4213　　　75.3　　　　3198
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　4162　　 489.5　　　 65690
15. <1358> 上場日経２倍　　　3947　　 449.0　　　124700
16. <2644> ＧＸ半導日株　　　3821　　　18.6　　　　3958
17. <1545> 野村ナスＨ無　　　3750　　 155.4　　　 45300
18. <1542> 純銀信託　　　　　3438　　　86.2　　　 35820
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3423　　 264.9　　　　 135
20. <1346> ＭＸ２２５　　　　3243　　 475.0　　　 65500
21. <1671> ＷＴＩ原油　　　　3165　　　14.3　　　　5172
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2503　　　26.9　　　2011.0
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2460　　 389.1　　　　4035
24. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2458　　　70.8　　　 398.6
25. <2243> ＧＸ半導体　　　　2301　　 103.1　　　　4242
26. <1308> 上場東証指数　　　1883　　 144.2　　　　4023
27. <1615> 野村東証銀行　　　1737　　　31.2　　　 633.0
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　1712　　　26.1　　　 831.4
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1522　　 124.5　　　　2439
30. <2036> 金先物Ｗブル　　　1427　　　-1.5　　　190350
31. <1356> ＴＰＸベア２　　　1300　　 109.0　　　 124.0
32. <2244> ＧＸＵテック　　　1232　　 200.5　　　　3400
33. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1215　　　15.7　　　 67710
34. <2525> 農中日経平均　　　1110　　1119.8　　　 63710
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1003　　　36.6　　　 33200
36. <2559> ＭＸ全世界株　　　 944　　　-3.6　　　 28745
37. <1571> 日経インバ　　　　 935　　　16.9　　　　 321
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 928　　　17.8　　　 71870
39. <314A> ｉＳゴールド　　　 852　　 -34.6　　　 349.3
40. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 775　　 -22.0　　　　1254
41. <1328> 野村金連動　　　　 765　　　59.7　　　 17445
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 757　　 107.4　　　　　84
43. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 737　　3778.9　　　 63580
44. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 725　　 547.3　　　　4123
45. <1699> 野村原油　　　　　 711　　　48.7　　　 615.3
46. <282A> ＧＸ半導１０　　　 711　　 172.4　　　　2400
47. <1476> ｉＳＪリート　　　 706　　 194.2　　　　1928
48. <453A> ｉＳ米債カバ　　　 686　　　28.0　　　 789.9
49. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 677　　 -49.9　　　　1051
50. <1487> 上場米債ヘ有　　　 664　 22033.3　　　 12290
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース