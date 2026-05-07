ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんが5月4日、自身のインスタグラムを更新。広島の実家へ里帰りしたことを報告しました。



【写真を見る】【 加藤綾菜 】広島へ里帰り「やっぱり故郷はいいねぇ〜。」 “父親の顔出しショット”に反響「お父様？！ お若い！」



加藤さんは「出張で広島へ 少し実家に寄りました！」と投稿。両親や祖母と共にランチを楽しんだとのことで、訪れた場所での様子を画像で紹介しています。





古いヨーロッパ風の景観のこの場所は、JR福山駅の近くにある結婚式場『ホーリーザイオンズパーク セントバレンタイン』で、撮影スポットとしても知られています。





加藤さんは「元気そうな祖母を見れて嬉しかった」「母の日に早めに母さんにプレゼントも渡せたから良かった」「やっぱり故郷はいいねぇ〜。ホッとするねぇ」と綴っています。





投稿ではランチを共にした父親の画像も投稿。夫の加藤茶さんとは45歳差婚だけに、この投稿を見た人たちからは「お、おとうさま？！お若い！」「お父さんもお元気そうでなによりです」「お父さん男前」「素敵な家族」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】