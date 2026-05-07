「残留できれば、来季はCL出場権を獲得」トッテナムOBがそう信じる理由は？「スパーズが５位になると断言できる」
ロベルト・デ・ゼルビ新監督が率いる名門が、正念場を迎えている。この窮地さえ乗り切れば、明るい未来が待っている――という見方もある。
トッテナムは現在、降格圏の18位と１ポイント差のプレミアリーグ17位に位置。残りは３試合で、リーズ、チェルシー、エバートンと相まみえる。
生き残りを懸けた最終盤の戦いを前に、トッテナムOBのジェイミー・オハラ氏はSky Sportsファンクラブで「デ・ゼルビに敬意を表したい。就任して間もないが、すぐに自分の考えを浸透させた。まずは残留を決めて、来シーズンに向けてチームを構築していくべきだ」と伝えた上で、こんな考えを示した。
「もし残留できれば、彼は素晴らしい仕事をしてくれるだろう。我々は今、異なる状況にある。私たちは本物の監督を得たんだ。残留できれば、来シーズンは脅威となり、チャンピオンズリーグ出場権を獲得できるだろう」
三笘薫の恩師としても知られるデ・ゼルビは、ブライトンやマルセイユを経て、３月31日にトッテナムの監督に就任。それ以来、メンタリティの重要性を説き続け、２勝１分１敗という成績を残している。
オハラ氏は46歳のイタリア人指揮官に希望を感じ、強い期待感を抱いているようだ。
「我々は有能な監督を擁している。チャンピオンズリーグ出場も可能だ。（来季は国内の大会に専念するため）欧州カップ戦に気を取られない上、この監督は最高峰だからね。彼はチームを正しい方向へ導く。スパーズが（来季）５位でシーズンを終えると断言できるだけの材料は、すでに十分に見ている」
兎にも角にも、まずは残留――。華麗なる逆襲のプランを練るのは、目の前の最重要ミッションを達成してからだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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三笘薫の恩師としても知られるデ・ゼルビは、ブライトンやマルセイユを経て、３月31日にトッテナムの監督に就任。それ以来、メンタリティの重要性を説き続け、２勝１分１敗という成績を残している。
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「我々は有能な監督を擁している。チャンピオンズリーグ出場も可能だ。（来季は国内の大会に専念するため）欧州カップ戦に気を取られない上、この監督は最高峰だからね。彼はチームを正しい方向へ導く。スパーズが（来季）５位でシーズンを終えると断言できるだけの材料は、すでに十分に見ている」
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