「美しさ変わらず」マ・ドクソクの美人妻が9年ぶりに近郊公開が話題

俳優マ・ドンソクと6年余りの熱愛の末に、結婚したモデル兼タレントのイェ・ジョンファが、久しぶりの近況公開でも変わらぬ存在感を見せ、再び注目を集めている。

もともとフィットネストレーナーとして活動していたイェ・ジョンファは、抜群のスタイルと健康的な魅力で早くから話題を集めてきた。鍛え上げられたボディラインと華やかなビジュアルを兼ね備え、多くの支持を得てきた存在である。“上位1％の神ボディの持ち主”として知られる。

【写真】「上位1％の美スタイル？」イェ・ジョンファとは

その後は活動の幅を広げ、ネットテレビでは自らのフィットネス・ノウハウを公開。健康的なライフスタイルやトレーニングの魅力を伝える一方で、バラエティ番組にも多数出演し、明るく親しみやすいキャラクターでも人気を集めた。

さらに映画『犯罪都市』でスクリーンデビューも果たし、エンターテインメントの分野でも着実に存在感を発揮していた中、マ・ドンソクとの熱愛が明らかになり、2021年に17歳年上の俳優マ・ドンソクと法的に夫婦となり、2024年に結婚式を挙げた。

以降活動を中断していたイェ・ジョンファは、最近tvN『アイ・アム・ボクサー』を通じて、9年ぶりに番組に姿を見せた。

そんな中、5月5日にイェ・ジョンファは自身の個人アカウントに動画を掲載。公開された映像のイェ・ジョンファは、すらりとしたスタイルと際立つプロポーションが目を引き、活動休止期間が感じられないほど変わらぬビジュアルと引き締まったスタイルが感嘆を呼んでいる。

(写真=イェ・ジョンファInstagram)

結婚後もなお変わらぬ美しさとオーラを放つ彼女の今後の歩みに、引き続き関心が集まりそうだ。