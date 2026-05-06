◆パ・リーグ 楽天２ー１２日本ハム（６日・楽天モバイル）

日本ハムの野村佑希内野手が、「５番・左翼」でスタメン出場。６回に左翼線適時二塁打を放つなど、３安打１打点と今季初の猛打賞をマークした。

試合中、広報を通じてのコメントでは「（適時打は）打ったのはシュートです。ゴロにならないように引っ張る打球をイメージしていました。昨日、会長（清宮）と菖蒲（しょうぶ）湯を探しに行ったことが勝負所に生きたと思います」。試合後、その菖蒲湯の真相を明かした。

５月５日のこどもの日。「キヨさん（清宮）のお母さんが、『菖蒲湯に入りなさい』って。キヨさんとご飯行ってて、帰りに菖蒲を買いたいと。スーパーを探し回ってなかった。菖蒲、売ってなかったですね。菖蒲湯には入ってないです。でもキヨさんいわく、菖蒲を探したという行動が価値あったらしいです。それにあやかって」と説明した。

自身は３日ぶりの出場と、スタメン定着とは言えない状況。それでも「やらなきゃいけないこと多いので、そういうときはしっかり自分のために時間を使うと決めている。どういう取り組みでも、結局自分にしか返ってこない。悔しい気持ちはありますけど、結局評価されるのはどれだけ試合で貢献できるか。そこで１００％パフォーマンスを出せる準備をして、自分が納得して１日を終えたい」。自分と向き合い、怠らなかった準備が最高の仕事につながった。