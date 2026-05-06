6日午後7時6分ごろ、千葉県、東京都で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は神奈川県東部で、震源の深さはおよそ100km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、千葉県の木更津市、東京都の東京練馬区です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□千葉県

木更津市



□東京都

東京練馬区

■震度2

□千葉県

君津市 南房総市 市原市



□東京都

東京千代田区 東京港区 東京江東区

東京品川区 東京大田区 東京世田谷区

東京渋谷区 調布市 町田市

国分寺市 西東京市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜中区 横浜磯子区

横浜緑区 横浜栄区 川崎川崎区

川崎中原区 大磯町 厚木市

清川村



□山梨県

山梨北杜市 大月市

■震度1

□千葉県

館山市 勝浦市 鴨川市

富津市 袖ケ浦市 大多喜町

鋸南町 千葉中央区 千葉花見川区

千葉稲毛区 千葉緑区 千葉美浜区

市川市 船橋市 習志野市

柏市 八千代市 鎌ケ谷市

浦安市 四街道市 白井市

東金市 一宮町 長南町



□東京都

東京中央区 東京新宿区 東京文京区

東京台東区 東京墨田区 東京目黒区

東京中野区 東京杉並区 東京豊島区

東京北区 東京荒川区 東京板橋区

東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区

八王子市 東京府中市 小金井市

小平市 日野市 東村山市

狛江市 東大和市 多摩市

稲城市 青梅市 檜原村

伊豆大島町



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜保土ケ谷区 横浜金沢区

横浜港北区 横浜戸塚区 横浜港南区

横浜旭区 横浜瀬谷区 横浜泉区

横浜青葉区 横浜都筑区 川崎高津区

川崎多摩区 川崎宮前区 川崎麻生区

横須賀市 平塚市 鎌倉市

藤沢市 茅ヶ崎市 逗子市

大和市 海老名市 綾瀬市

相模原緑区 相模原中央区 相模原南区

小田原市 秦野市 南足柄市

中井町 神奈川大井町 山北町

箱根町 湯河原町 愛川町



□山梨県

甲府市 山梨市 甲斐市

笛吹市 甲州市 中央市

富士川町 昭和町 都留市

上野原市 道志村 富士河口湖町

小菅村 丹波山村



□茨城県

茨城古河市 取手市 坂東市

利根町



□栃木県

日光市 宇都宮市 足利市

栃木市 佐野市 鹿沼市

下野市 壬生町



□群馬県

沼田市 片品村 前橋市

桐生市 太田市 渋川市

安中市 板倉町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 加須市 本庄市

東松山市 鴻巣市 久喜市

滑川町 嵐山町 小川町

吉見町 ときがわ町 埼玉美里町

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま浦和区

さいたま南区 さいたま緑区 川越市

川口市 所沢市 春日部市

狭山市 上尾市 越谷市

蕨市 朝霞市 和光市

新座市 桶川市 富士見市

鶴ヶ島市 伊奈町 埼玉三芳町

毛呂山町 越生町 川島町

宮代町 秩父市 長瀞町



□長野県

茅野市 佐久市 小海町

長野川上村 長野南牧村 佐久穂町

立科町



□静岡県

熱海市 伊豆市 東伊豆町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。