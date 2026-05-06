これぞ10番の仕事。U-17日本代表MF北原槙が２発＆全得点に絡む活躍。U-17アジア杯初戦、“苦い経験”を経て攻守で躍動【現地発】

これぞ10番の仕事。U-17日本代表MF北原槙が２発＆全得点に絡む活躍。U-17アジア杯初戦、“苦い経験”を経て攻守で躍動【現地発】