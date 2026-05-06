京都府福知山市は、閉院中の三和診療所（同市三和町千束）を公設民営から市直営の国民健康保険診療所として８月から診療を再開する方針を決めた。旧三和町で唯一の医療機関だったため、町民の再開要望を受け、関連予算を２０２６年度当初予算案に盛り込んだ。



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診療所は、運営を担っていた民間病院の撤退で２４年１１月に閉院した。市が昨秋に２０歳以上の町民全員を対象にアンケートを実施した結果、回答者の５３・９％が再開時に診療所の利用を希望した。町自治会長会からも再開を求める要望書が出ていた。



市は２６年度当初予算案に開設や運営などの費用計３３５０万円を計上し、市議会３月定例会に提案した。



市によると、福知山医師会を通じて民間病院の医師を確保し、三和診療所の院長に委嘱する。診療日は週３日で１日当たり１２人の来院を想定。２６年度の診療収入は年間１２３５万円を見込み、国保特別会計と一般会計から計２１００万円を繰り入れる。



市保険年金課は「再開後は三和町以外の方も含め、１人でも多くの方に利用してもらいたい」としている。



（まいどなニュース／京都新聞）