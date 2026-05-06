[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節](ハトスタ)

※14:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 41 本吉勇貴

DF 3 宮城雅史

DF 5 西山大雅

DF 44 藤谷壮

MF 8 中村健人

MF 16 鈴木翔太

MF 24 ロメロ・フランク

MF 28 田部井悠

FW 10 人見拓哉

FW 15 菊島卓

FW 29 日野友貴

控え

GK 1 伊東倖希

MF 11 三宅海斗

MF 17 木下礼生

MF 23 竜田柊士

MF 26 角田駿

MF 47 渡邉綾平

FW 18 秋山駿

FW 77 北條真汰

監督

和田治雄

[レノファ山口FC]

先発

GK 21 チェ・ヒョンチャン

DF 3 大岩一貴

DF 5 喜岡佳太

MF 2 小澤亮太

MF 7 三沢直人

MF 17 田邉光平

MF 28 小林成豪

MF 40 成岡輝瑠

FW 8 野寄和哉

FW 19 山本駿亮

FW 20 末永透瑛

控え

GK 37 山ノ井拓己

DF 38 田所莉旺

DF 49 峰田祐哉

DF 77 山本龍平

MF 4 中島賢星

MF 22 奥山洋平

MF 27 水口飛呂

FW 11 藤岡浩介

FW 98 アレフ・フィルミーノ

監督

小田切道治