滋賀vs山口 スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節](ハトスタ)
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 41 本吉勇貴
DF 3 宮城雅史
DF 5 西山大雅
DF 44 藤谷壮
MF 8 中村健人
MF 16 鈴木翔太
MF 24 ロメロ・フランク
MF 28 田部井悠
FW 10 人見拓哉
FW 15 菊島卓
FW 29 日野友貴
控え
GK 1 伊東倖希
MF 11 三宅海斗
MF 17 木下礼生
MF 23 竜田柊士
MF 26 角田駿
MF 47 渡邉綾平
FW 18 秋山駿
FW 77 北條真汰
監督
和田治雄
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
MF 2 小澤亮太
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
MF 28 小林成豪
MF 40 成岡輝瑠
FW 8 野寄和哉
FW 19 山本駿亮
FW 20 末永透瑛
控え
GK 37 山ノ井拓己
DF 38 田所莉旺
DF 49 峰田祐哉
DF 77 山本龍平
MF 4 中島賢星
MF 22 奥山洋平
MF 27 水口飛呂
FW 11 藤岡浩介
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
小田切道治
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 41 本吉勇貴
DF 3 宮城雅史
DF 5 西山大雅
DF 44 藤谷壮
MF 8 中村健人
MF 16 鈴木翔太
MF 24 ロメロ・フランク
MF 28 田部井悠
FW 10 人見拓哉
FW 15 菊島卓
FW 29 日野友貴
控え
GK 1 伊東倖希
MF 11 三宅海斗
MF 17 木下礼生
MF 26 角田駿
MF 47 渡邉綾平
FW 18 秋山駿
FW 77 北條真汰
監督
和田治雄
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
MF 2 小澤亮太
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
MF 28 小林成豪
MF 40 成岡輝瑠
FW 8 野寄和哉
FW 19 山本駿亮
FW 20 末永透瑛
控え
GK 37 山ノ井拓己
DF 38 田所莉旺
DF 49 峰田祐哉
DF 77 山本龍平
MF 4 中島賢星
MF 22 奥山洋平
MF 27 水口飛呂
FW 11 藤岡浩介
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
小田切道治