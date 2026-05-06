◆園田競馬３日目（５月６日）

《下原 理》

５８勝。コスモカピタン（５Ｒ）に力が入る。「叩き２走目でさらなる前進に期待」（◎）。パハロアスール（７Ｒ）も「スムーズに運べれば」（◎）。

《田野 豊三》

１勝を加算して５１勝。プロメトル（４Ｒ）に好感触。「８２０メートル戦ならいい競馬ができる。チャンスはある」（◎）。グッドハビッツ（１０Ｒ）も「状態はいい。前に壁を作ってレースを進めたい」（◎）。ユイノオトコヤマ（５Ｒ）は「ひと脚に懸けるので馬場が乾いてほしい」（○）。スマートエクシード（９Ｒ）も「外枠はいい。テンから積極的に行きたい」（○）。

《杉浦 健太》

１勝追加で３６勝。レーヌガレットに自信。（４Ｒ）「スタートを五分に出れば」（◎）。ルクスエクレール（９Ｒ）も「４月１７日の能検の動きがよかった」（◎）。メイショウヤスマサ（５Ｒ）は「外枠を生かしてスムーズに運びたい」（○）。

《小谷 哲平》

２５勝。お薦めはアーウイン（３Ｒ）で「理想はハナだが、無理しなくても競馬はできる」（◎）。ディニータ（１Ｒ）は「外枠なので積極的に」（○）マダムレディバグ（４Ｒ）も「ハナまで行き切らないと厳しいので何としてもハナに立ちたい」（○）。ワンノブアス（９Ｒ）は「長くいい脚を使うので、いい位置を取ってレースを進めたい」（○）。

《笹田 知宏》

１９勝。イスキオス（９Ｒ）に前進を見込む。「前走は相手が悪かった。距離延長で」（◎）。モンシュヴァル（１Ｒ）も「外枠で変わってこないか」（◎）。タガノヒモロギ（８Ｒ）は「クラスは下がったが、鼻出血明けがどうか」（○）。ジュエルドパリ（３Ｒ）は「久々の前走が案外。きっかけがほしい」（△）。クロスノット（７Ｒ）も「砂をかぶるとよくないので…」（△）。

《土方 颯太》

１７勝。テイムキッド（１２Ｒ）に手応え。「前走でこの馬の力は示してくれた。距離も合いそう」（◎）。ラブリーローラー（７Ｒ）は「前走よりはいいレースができるはず」（○）。グラスフラッグ（９Ｒ）も「脚質的に長い距離も問題なさそう」（○）。

《新庄 海誠》

１４勝。アグネスサンキ（２Ｒ）に気合。「追ってからパッとしないように決め手はないが、前に行ける脚がある。展開が向けば」（◎）。アグネスシュウ（１０Ｒ）は「気の悪さが出てきたので距離を延ばす。ハナまで行けたら変わっていい」（○）。

《松木 大地》

２勝を挙げて１３勝。スマイルヘラクレス（７Ｒ）で勝利を意識。「もう（勝つ）順番が回ってきていい」（◎）。ホウオウライジン（１２Ｒ）は「状態は悪くないが、年齢的なものがある。どこまで戦えるか」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触