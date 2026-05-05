大相撲の元横綱白鵬翔氏が１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。同じく元横綱朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏との対談の様子を公開した。

現役時代に２人でしのぎを削り、通算優勝回数は合計７０回（白鵬４５回、朝青龍２５回）というレジェンド対談。「朝青龍ＶＳ白鵬 思い入れのある取組」という質問では、白鵬氏は「初金星。２００４年の１１月場所で。２回目の対戦で金星をあげることができて」と振り返った。朝青龍は「１回そういえばダメ押しあったな！」と思い出したように、２００８年夏場所の取組を口にし、白鵬氏は「そこきますか・・・」と苦笑い。同場所では千秋楽の結びの一番で対戦し、朝青龍が引き落としで白鵬をくだしたが、すでに両手をついていた白鵬に朝青龍がダメ押し。白鵬が右肩で朝青龍を押し返し、土俵上でにらみ合った。朝青龍は「あれはわざとじゃないんだよね。わざとじゃなかったから、わざとらしいっていう動きを入れられてショックを受けちゃって。なぜああいう不快っていうことになったかというと、昔なんかぐちゃぐちゃあって。つまらないことだけどね。そういうことがあって。横綱として私の方が悪かった言ったら変だけど」と明かし、白鵬は「結局私が悪者になったんですよね」と笑いながら返していた。

ＳＮＳやコメント欄などでは「普通に朝青龍と対談してるのすげぇ」、「笑顔で対談する２人が見られる日がくるとは」と反響を呼んでいた。