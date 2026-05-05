外カリッ、中もちっでやみつき。新ジャガを丸ごと味わう「揚げないポテト」レシピ
新ジャガがおいしい季節になりました。みずみずしくて甘みのある新ジャガは、シンプルに味わうだけでも格別。今回は、農家の娘として旬の野菜レシピを発信しているセリナさんに、「揚げないカリもちポテト」のレシピを教えてもらいました。外はカリッ、中はもちっとした食感が楽しめる一品です！
素材を味わう！オーブンで焼くだけ“新ジャガレシピ”
フライドポテトはおいしいけれど、油をたっぷり使うのが気になる…という人も多いですよね。今回紹介するレシピは、油で揚げずにオーブンひとつで手軽につくれるのが魅力です。
おいしさの秘密は、あらかじめ加熱したジャガイモをつぶしてから焼くこと。表面積が広がることでこんがり焼き色がつきやすくなり、表面に出たデンプンが高温で焼かれることで、外はカリッと、中はもちっとした食感に仕上がりますよ。
●揚げないカリもちポテト
【材料（つくりやすい分量）】
ジャガイモ 適量
オリーブオイル 適量
塩 適量
ブラックペッパー 適量
【つくり方】
（1） ジャガイモはよく洗い、ラップで包む。
（2）耐熱容器に入れ、600Wの電子レンジで1個あたり3分加熱する。竹串がスッととおるやわらかさになっていたらOK。
（3） 天板にクッキングシートを敷き、ジャガイモを並べる。コップなどの底にラップを巻き、ジャガイモを潰す。ジャガイモが大きい場合には、半分にカットしてからやるのがおすすめ。
（4） オリーブオイルを全体にかけたあと、塩とブラックペッパーを振る。
（5） 250℃に予熱したオーブンで、約30分焼いたら完成！
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう