新ジャガがおいしい季節になりました。みずみずしくて甘みのある新ジャガは、シンプルに味わうだけでも格別。今回は、農家の娘として旬の野菜レシピを発信しているセリナさんに、「揚げないカリもちポテト」のレシピを教えてもらいました。外はカリッ、中はもちっとした食感が楽しめる一品です！

素材を味わう！オーブンで焼くだけ“新ジャガレシピ”

フライドポテトはおいしいけれど、油をたっぷり使うのが気になる…という人も多いですよね。今回紹介するレシピは、油で揚げずにオーブンひとつで手軽につくれるのが魅力です。

【写真】ジャガイモを潰す

おいしさの秘密は、あらかじめ加熱したジャガイモをつぶしてから焼くこと。表面積が広がることでこんがり焼き色がつきやすくなり、表面に出たデンプンが高温で焼かれることで、外はカリッと、中はもちっとした食感に仕上がりますよ。

●揚げないカリもちポテト

【材料（つくりやすい分量）】

ジャガイモ 適量

オリーブオイル 適量

塩 適量

ブラックペッパー 適量



【つくり方】

（1） ジャガイモはよく洗い、ラップで包む。

（2）耐熱容器に入れ、600Wの電子レンジで1個あたり3分加熱する。竹串がスッととおるやわらかさになっていたらOK。

（3） 天板にクッキングシートを敷き、ジャガイモを並べる。コップなどの底にラップを巻き、ジャガイモを潰す。ジャガイモが大きい場合には、半分にカットしてからやるのがおすすめ。

（4） オリーブオイルを全体にかけたあと、塩とブラックペッパーを振る。

（5） 250℃に予熱したオーブンで、約30分焼いたら完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう