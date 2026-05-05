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YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】３４歳会社員の平日５日間タッパー弁当！！」と題した動画を公開しました。34歳の会社員であるしゅんさんが、安くて美味しい平日5日分のタッパー弁当レシピを披露しています。



動画では月曜日から金曜日まで、毎日の弁当作りの様子をテンポ良く紹介。月曜日の「豚コマと長ネギの塩こうじ弁当」や、冷凍シメジを活用した火曜日の「ポークチャップ弁当」など、身近な食材で作れる手軽なメニューが並びます。調理の際は「ケチャップはしっかり炒めると凄く美味しいのです」と、ワンポイントアドバイスも欠かしません。



水曜日の「ねぎ塩レモン弁当」では、レモン汁のような酸味系の調味料について「温めると攻撃的な酸味に変わる場合、砂糖などの甘味を追加すると丸い酸味に変わり美味しくなります」と独自のコツも解説。金曜日の「玉子焼き弁当」を作った際には、綺麗に焼き上がった様子を見せつつ「玉子焼きは弁当の王様」と語り、お昼が楽しみになる仕上がりとなっています。



毎日の弁当作りは大変ですが、ちょっとした工夫と手軽なレシピでモチベーションは上がるもの。明日のランチタイムに向けて、節約タッパー弁当を試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［月曜日：豚コマと長ネギの塩こうじ弁当の材料］

・ご飯 適量

・長ネギ 適量

・豚コマ肉 適量

・油 適量

・塩こうじ 適量

・料理酒 適量

・みりん 適量

・塩コショウ 少々

・ブラックペッパー お好みで



［作り方］

1. タッパーにご飯を盛る。長ネギは斜めにカットする。

2. フライパンに油を引き、長ネギと豚コマ肉を入れて炒める。

3. 塩こうじ、料理酒、みりんを加え、全体を炒め合わせる。

4. 塩コショウで味を調える。

5. ご飯の上にのせ、お好みでブラックペッパーをふりかけて完成。



［火曜日：ポークチャップ弁当の材料］

・ご飯 適量

・冷凍シメジ 適量

・豚コマ肉 適量

・油 適量

・塩コショウ 少々

・マヨネーズ 適量

・ケチャップ 適量

・オイスターソース 適量

・料理酒 適量

・ブラックペッパー 少々



［作り方］

1. フライパンに油を引き、冷凍のシメジと豚コマ肉を入れて塩コショウを振り、ある程度炒める。

2. マヨネーズ、ケチャップ、オイスターソース、料理酒、ブラックペッパーを加える。

3. ケチャップの酸味が飛ぶよう、しっかりと炒め合わせる。

4. タッパーに盛ったご飯の上にのせて完成。