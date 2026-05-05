北海道旭川市の旭山動物園について、ゴールデンウイーク中の来園者数が前年を上回る見込みであることが分かりました。



旭山動物園によりますと、2026年5月1日から4日までの総来園者数は3万788人で、前年同時期の2万5755人を上回っているということです。



5月4日は天候の影響で前年よりも減少しましたが、それ以外の日は前年を上回っていて、ゴールデンウイークが終了する5月6日までで比較しても、前年を上回る見込みだということです。



