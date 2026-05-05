元AKB48仁藤萌乃が結婚 純白姿でお相手と“おんぶ”2ショット披露＆指輪きらり…「こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだ」
元AKB48メンバーでネイルアーティストなどとして活動する仁藤萌乃（33）が4日、自身のインスタグラムを通じ、結婚を発表した。
【写真】元AKB48仁藤萌乃が結婚 純白ウエディング姿＆お相手との2ショットも
「私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と伝え、「お相手はとても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です。そして、こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだと驚くほど笑顔あふれる日々を過ごしています」と、ファンに感謝。
「これからも変わらず、ひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合ってまいります。今後とも、温かく見守ってくださると嬉しいです」とつづった。
写真では、純白ウエディング姿を披露。仁藤がおんぶされる仲むつまじい2ショットも公開しており、2人の手には指輪がきらりと光っている。
仁藤は、1992年7月22日生まれ、東京都出身。2008年にAKB48に加入し、グループ活動のほか、ミュージカル『ピーター・パン』ウェンディ役、『芸能界特技王決定戦 TEPPEN』書道部門など多彩に活躍。13年4月に卒業した。
その後、舞台作品などで活動後、19年3月末に所属事務所との契約を終了し、芸能界引退を表明。一方、アイドルグループ「alma」（脱退）やYouTubeなどで発信を続けている。
【写真】元AKB48仁藤萌乃が結婚 純白ウエディング姿＆お相手との2ショットも
「私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と伝え、「お相手はとても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です。そして、こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだと驚くほど笑顔あふれる日々を過ごしています」と、ファンに感謝。
写真では、純白ウエディング姿を披露。仁藤がおんぶされる仲むつまじい2ショットも公開しており、2人の手には指輪がきらりと光っている。
仁藤は、1992年7月22日生まれ、東京都出身。2008年にAKB48に加入し、グループ活動のほか、ミュージカル『ピーター・パン』ウェンディ役、『芸能界特技王決定戦 TEPPEN』書道部門など多彩に活躍。13年4月に卒業した。
その後、舞台作品などで活動後、19年3月末に所属事務所との契約を終了し、芸能界引退を表明。一方、アイドルグループ「alma」（脱退）やYouTubeなどで発信を続けている。