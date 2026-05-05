ヒカル、年下新恋人に「インスタ投稿したほうがいい」と言われ顔出し2ショット公開
YouTuberのヒカルが3日、Instagramを更新。年下新恋人との2ショットを披露した。
【写真】ヒカルの新恋人・加藤神楽（21）
ヒカルが「ラスベガス」と投稿したのは自身のオフショット。公開された写真には、交際を公表したばかりの加藤神楽との2ショットが複数収められている。
投稿の中でヒカルは「神楽に『インスタ投稿したほうがいい』と指摘されて文章も画像も音楽も全て言う通りに投稿していくことになりました。若者の感性を信じます」とコメント。続けて「インスタの投稿は彼女 リールは運用代行 ストーリーとサブスクは僕 がやってると思っておいてください笑」とつづっている。
ヒカルは2025年5月、自身のYouTubeチャンネルで進撃のノアと「交際0日婚」を発表。しかし同年12月に結婚からわずか約6ヵ月で離婚。その後、今年4月29日に同チャンネルで、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた21歳の加藤神楽との交際を公表している。
引用：「ヒカル」Instagram（@tadanokarisuma）
【写真】ヒカルの新恋人・加藤神楽（21）
ヒカルが「ラスベガス」と投稿したのは自身のオフショット。公開された写真には、交際を公表したばかりの加藤神楽との2ショットが複数収められている。
投稿の中でヒカルは「神楽に『インスタ投稿したほうがいい』と指摘されて文章も画像も音楽も全て言う通りに投稿していくことになりました。若者の感性を信じます」とコメント。続けて「インスタの投稿は彼女 リールは運用代行 ストーリーとサブスクは僕 がやってると思っておいてください笑」とつづっている。
引用：「ヒカル」Instagram（@tadanokarisuma）