潮干狩り人気スポットに多くの人　禁止エリアを知りながら「毎年この辺で」という人、禁止と知り貝を戻す人　茨城・大洗サンビーチ

「イット！」が3日に取材した茨城・大洗町の人気潮干狩りスポット「大洗サンビーチ」では、熊手を使って海岸の砂を掘る親子の姿が見られました。

ゴールデンウィーク真っただ中とあって、多くの家族連れが潮干狩りを楽しんでいました。

訪れた人は「初めて来たんですけど、潮干狩りを子供たちに体験させてあげたいなと」と話しました。

大洗サンビーチでは第1と第2サンビーチで潮干狩りが楽しめる一方、第3ビーチでは資源保護のため貝をとることが禁止されています。

しかし、その禁止エリアに目を向けると、禁止エリアにもかかわらず多くの人が貝をとっていました。

話を聞いた男性は「毎年この辺でとってるから。これくらいの大きさの貝は、味噌汁に入れるとおいしい」と悪びれる様子もなく、禁止エリアでの潮干狩りを続けました。

一方、禁止エリアであることに気づかなかったという男性も。

禁止エリアにいた男性：

（Q. ここは禁止エリアですが）あ！そうなんですか。初めて知りました。周りにもやっている人もいたので…。

男性は禁止エリアでとった貝を海に戻し、潮干狩り可能なエリアに向かいました。

（「イット！」5月4日放送）