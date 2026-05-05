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高級機と比較して「決定的な差は感じない」ラピトリ初心者はコスパ最強の『FUN68 HE』を選ぶのが正解

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【レビュー】MonsGeek FUN68 HE｜ラピトリ入門に最適なキーボード」と題した動画を公開した。動画では、VALORANTやCS2などのFPSゲームで注目を集める「ラピッドトリガー（ラピトリ）」機能を搭載しつつ、比較的手に取りやすい価格を実現したゲーミングキーボード「MonsGeek FUN68 HE」の魅力を徹底検証している。



鍋ログは、ラピッドトリガー対応キーボードの定番モデルが高価で試しにくいという課題を指摘した上で、今回の「FUN68 HE」に注目。実際にVALORANTでテストした結果、「キーの戻りが速く、移動キーを戻す瞬間に止まれる感覚が分かりやすい」と語り、ストッピング時の挙動が安定する効果をしっかりと体感できたと高く評価した。



さらに、高級機である「Wooting HE60+」と比較しても「プレイ中に決定的に劣ると感じる場面はほとんどありませんでした」と断言。PBT素材を採用したキーキャップの質感や、余計な反響音を抑える内部構造など、価格以上のクオリティを備えている点に言及した。また、矢印キーやDeleteキーが独立した65%サイズであるため、ゲームだけでなくブラウジングなどの普段使いもしやすい設計を「ちょうど良いバランス」と称賛。用途や予算に応じて無線モデルか有線モデルかを選択できる点もメリットとして挙げた。



一方で、気になった点として「英語配列のみのラインナップ」である点と、「キーの初期荷重が25gとかなり軽く、誤入力が起きやすい」点を挙げた。しかし、後者についてはアクチュエーションポイントの変更や、ホットスワップに対応しているため重めのスイッチに交換して調整可能だとし、「後から手を入れられる余地がある点は安心材料」とフォローしている。



動画の総括として、鍋ログは高価なモデルにはなかなか手を出しづらいと感じているユーザーに対し、「非常にバランスの取れたゲーミングキーボード」と太鼓判を押した。ラピッドトリガーが自分に合うか確認したい人にとって、まさに「FUN68 HE」は最適な入門機となりそうだ。