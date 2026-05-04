ゴールデンウイーク真っただ中！

静岡県内では各地でイベントが開かれるなど、にぎわいをみせています。



焼津市では3日から3日間、「春の焼津さかなセンター祭り」を開催。

4日、会場の一角では開場前から行列が…



（記者）

「ただいま午前9時前です。開店前から多くの方が、新鮮な海鮮を目当てに集まっています。」



3日間限定で、通常3000円以上の海鮮を半額以下の1500円で食べられるお得なチケットの先着販売です。





（チケットを手に入れた客）「お腹をすかせてきたので、おいしいですね。」さらに…大迫力の炎が！！豪快に焼き上げる「藁焼き」を体験するイベントも行われていました。（体験した客）「楽しかった。」Q怖くはなかった？「うん。」2日から5連休が始まったことしのゴールデンウイーク。連休初日の静岡駅では…（記者）「こちら午前9時半過ぎのJR静岡駅です。こちらは東京方面へ行く上りのホームなんですが、ご覧の通り多くの人が訪れています。」JR東海によりますと、2日は下りのピークで、新幹線のデッキには座席に座れない人が待機している混雑ぶり。取材した午前11時のひかりの新幹線乗車率は150％でした。（東京に行く女の子）「サンリオピューロランドに行く。遊ぶ所がいっぱいある」（福井に行く人）「福井県に実家があるので、福井県に帰ります、1週間ぐらい。恐竜博物館に行く予定があるので、息子と一緒に遊びに行こうと思っています。」こちらは日本平動物園。2日、静岡市の最高気温は27度の“夏日”となり、天気もよく多くの家族連れでにぎわっていました。（来園者）「ゴールデンウイークはきょうからです。天気もよさそうでピクニックしたいなと思って来ました。」日本平動物園はゴールデンウイーク期間中、県内外から多くの人が訪れる人気スポットですが、毎年問題となっていたのが…（アナウンサーリポート ※2022年）「静岡市、日本平動物園の上空で す。園内の駐車場が満車というのが分かります。動物園は きょうもお客でいっぱいです。」周辺道路の大渋滞です。この問題を解消するため、去年のゴールデンウイーク期間中は「駐車場の完全予約制」を導入し、渋滞は劇的に解消しました。しかし、“終日予約制”だったため、来園者は例年に比べて3～4割ほど減少。ことしは駐車場の予約枠を1時間ごとに区切り入園時間に合わせて予約する形にしたほか、午後1時以降は”予約なし”でも利用できる方式に変更しました。駐車場を予約して利用したという人は…（来園者）「ネットから予約して、メールが来て意外にすぐ取れた。前日に予約したけど、全然問題なかった。」（来園者）「(予約制は）いいと思うんですけど、地元じゃないと知らなかった、東京から来たので。パッと来てもし入れなかったら残念だったなと。事前に調べないとダメですね。」園によりますと、ことしも大きな渋滞はないということです。“駐車場の予約制”は5日まで実施されます。3日も午前中は各地で晴れ間が広がった静岡県内。浜松市の観光地・舘山寺では…（空撮リポート）「浜名湖パルパルの駐車場です。多くの車が止まっていて、これから会場に向かう家族連れの姿がたくさん確認できます。」遊園地・浜名湖パルパルでは開園前には入場待ちの長い列ができていました。ゴールデンウイークは5日間限定で、普段の休日より1時間早い9時にオープン。園内に25種類あるアトラクションはどれも大盛況！かき氷などのグルメを楽しむ人も見られました。（来園者）「豊橋から出かけるのも大変なので近場で。小さい子もいるので近場で。家族みんなで楽しめる所がいいかなと。」（来園者）「東京から毎年来ています。私のおばあちゃんが浜松なので。もうばあちゃんの家に泊まるだけだから、ゴールデンウイーク中はずっと変わらないですね。」（来園者）「神奈川から来ました、旅行で。遊園地もあるし、湖の周りで色々と遊べそうだなと。(財布が)緩みがちだが、休みくらいは子供たちを楽しませてあげたいなと。」大人も子どもも弾けるような笑顔を見せていました。一方、熱海市の海岸沿いでは大人たちが待ち望んだお祭りが開幕！毎年恒例の「春のあたみビール祭り」です。中でも、魚やサザエ、イカなどをその場で焼く「浜焼き」が大人気！午前10時の開場とともにすぐに満席に。訪れた人は海の幸に舌鼓を打ちながら、ビールでのどを潤していました。（観光客）「おいしい。ゴールデンウイークは仕事で、きょうが唯一休みなので。」（観光客）「きょうは最高。ちょっと暑い、もうちょっと曇ってもらえれば。お酒すすんじゃってヤバイ。」（観光客）「毎年楽しみにして来ている。天気も良く、お魚もおいしい、満足。東京はガラガラで、熱海は人で賑わっている感じ。」このイベントは5日まで開かれています。一方、静岡市清水区の由比漁港では、テントの前に大行列が！そのお目当ては…揚げたてサクサクのサクラエビのかき揚げ！毎年恒例の「サクラエビ祭り」です。（客）Q）何時にいらっしゃいました？「ここに5時半くらい。桜えびのかき揚げ丼にしたいと思っています。」買ってすぐかき揚げにかぶりつく親子も…（客）「おいしいです。揚げたてでサクサクしてます。」また、生サクラエビの無料配布には、200メート以上も続くこの行列！訪れた人は、“駿河湾の宝石”とも呼ばれるサクラエビを思う存分味わっていました。ゴールデンウイークもいよいよ後半へ。5日の県内は各地で晴れ間が広がり、行楽日和となりそうです。