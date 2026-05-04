千葉ロッテマリーンズは6月28日の福岡ソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアムを対象に「もちもちクッション」がセットになったグッズ付きチケットを、先着1万5000枚販売すると発表した。

球団イニシャルロゴや今季のチームスローガンをあしらったオリジナルデザインで、やわらかく弾力のある“もちもち”素材を採用したクッションで、観戦時のひざ置きや背当てとしても使用しやすく、球場内外で幅広く活用できる。グッズの有無は、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能で、グッズの有無による金額差はない。また、シーズンシートオーナーおよびホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象となる。

西川史礁外野手は「実際に触ってみて、すごく気持ちいいクッションだと思いました。観戦のときに使ってもらうのはもちろん、家でもリラックスする時間にも使いやすいと思います。ぜひ球場でも家でも、このクッションを使いながら僕たちを応援してもらえたら嬉しいです！」とPRした。

＜もちもちクッション詳細＞素材:側地:ポリエステル95％、ポリウレタン5％、中綿:ポリエステル100％。サイズ:丈:約35センチ、幅約13センチ