気象予報士の吉田ジョージさん（５６）が死去したことが、所属事務所から公表されました。

吉田ジョージさんは、東海テレビの「スイッチ！」などのへの出演で知られています。



【写真を見る】【 訃報 】気象予報士・吉田ジョージさん（５６） 死去 「番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました」 所属事務所が公表





所属事務所「オフィスキイワード」のＸでは「弊社所属タレントの吉田ジョージが 令和8年5月3日に逝去いたしました 享年56歳でした」と、投稿。



続けて「4月17日 東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします」と、記しました。









そして「あまりに突然の訃報に所属タレント・スタッフ一同 未だ信じがたい思いでおります」と、綴りました。



公式Ｘでは「生前 吉田ジョージを温かく応援してくださったファンの皆様 関係者の皆様に心より御礼申し上げます」と、記しています。







【 吉田ジョージさん プロフィール ※公式サイトより引用・抜粋※ 】



東海地方で人気のお天気キャスター。昼前の番組にベルトで出演。面白くて説得力のある解説に納得。

講演、講座、漫談、お天気実験ショーも大好評。

難関の気象予報士資格取得後、念願のお天気お兄さん(36歳時！おじさん？)に就任。

また、お天気漫談にも取り組み、2004年・2006年・2007年・2009年.2014年・2016年「R-1ぐらんぷり」2回戦進出、2006年「お笑い尼崎大賞」参加273組中の14組に選ばれ尼崎信用金庫理事長賞を受賞。

硬軟自在に取り組む。





趣味・特技：お天気漫談、音楽鑑賞(主にロック)、ホームページ作成・運営(吉田屋帝国)



資格：気象予報士(第4541号)、普通自動車免許



出身校：関西大学 文学部国文学科



身長：175







【担当：芸能情報ステーション】