田村亮、12.2万キロ・505万円の27年前のホンダ“名スポーツカー”購入へ？「買って、置いといてくださいっつって…」
お笑い芸人の田村亮（53）が、4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。車探しの旅の様子を公開した。
【写真多数】田村亮の心が動いた…12.2万キロ・505万円の27年前のホンダ“名スポーツカー”の全貌
亮は「若いころに乗りたくても乗れなかった車を所有したい」という思いから、同チャンネルでこれまでにトヨタ『スターレット ターボS』、スズキ『スズキ・カルタス GT-i』、三菱『ランサーEX 1800GSR ターボ』、ホンダ『インテグラ XSi』、トヨタ『MR2 Gリミテッド』という旧車を購入し、それぞれの走りを楽しんできた。昨年11月には、1989年式・走行距離4万5550キロ・程度極上のいすゞ『ジェミニ ハンドリング バイ ロータス』の納車を報告していた。
前々回の動画から、“車探しの旅”で北九州の自動車販売店へ旧車を見に訪れてさまざまな旧車との出会いに大興奮していた亮。この日は同じ販売店の別の倉庫に移動してみていくことに。
店のスタッフに「真打」と紹介されたのが、1999年式のホンダ『S2000』ベースグレード。亮も「良いと思う」と好印象で早速エンジンをかけてみると、不敵な笑みを浮かべる。「『シビック』とかのVTECと違う」と販売店スタッフに説明を受けると「違うんですか？」と興味津々の亮。12.2万キロで総額505.4万円の1台だが、かなり気に入った様子。
亮は「俺、この次に1番乗りたいのが、どう考えても（今の愛車のいすゞ『ジェミニ』の別仕様）イルムシャーターボなの。唯一、連チャンで乗り比べれるのは今しかないわけじゃん。『ジェミニ』のハンドリングバイロータス乗った後、イルムシャーターボ乗るっていうことはそうそうできないことだから、やっぱイルムシャーターボを探して乗りたい」と本音を吐露。
続けて「 ほんでそん次、日産『パルサー GTI-R』でしょ。 ここに行くにはもうちょっと、（三菱『ミラージュ』）サイボーグだったり、あれ乗っときたいなっていう 80年代、90年代のやつをやっつけてからじゃないと『S2000』にはいけないわけよ。だからそこまでにやっつけて体感して、『（スポーツカーの進化は）こういう風になっていくんですよ』を経験したいから、こう行って戻んのがちょっと嫌やなと思って」と持論を展開。
一方で「だけど俺、『S2000』を買うタイミングっていつ来るんだろう？」と迷う一幕も。「505万で買って、置いといてくださいっつって…乗り出しの時にまた連絡しますつってもいいってことかな。オッケーしてくれたら、すごい邪魔だろうなとは思うけど…。こんだけ（在庫車が）あったら、もう邪魔もクソもねえんじゃねえかっていうぐらいあるから…会長にに言ってお願いして（笑）」といい、テロップで「3年後に再交渉予定！」と表示された。
【写真多数】田村亮の心が動いた…12.2万キロ・505万円の27年前のホンダ“名スポーツカー”の全貌
亮は「若いころに乗りたくても乗れなかった車を所有したい」という思いから、同チャンネルでこれまでにトヨタ『スターレット ターボS』、スズキ『スズキ・カルタス GT-i』、三菱『ランサーEX 1800GSR ターボ』、ホンダ『インテグラ XSi』、トヨタ『MR2 Gリミテッド』という旧車を購入し、それぞれの走りを楽しんできた。昨年11月には、1989年式・走行距離4万5550キロ・程度極上のいすゞ『ジェミニ ハンドリング バイ ロータス』の納車を報告していた。
店のスタッフに「真打」と紹介されたのが、1999年式のホンダ『S2000』ベースグレード。亮も「良いと思う」と好印象で早速エンジンをかけてみると、不敵な笑みを浮かべる。「『シビック』とかのVTECと違う」と販売店スタッフに説明を受けると「違うんですか？」と興味津々の亮。12.2万キロで総額505.4万円の1台だが、かなり気に入った様子。
亮は「俺、この次に1番乗りたいのが、どう考えても（今の愛車のいすゞ『ジェミニ』の別仕様）イルムシャーターボなの。唯一、連チャンで乗り比べれるのは今しかないわけじゃん。『ジェミニ』のハンドリングバイロータス乗った後、イルムシャーターボ乗るっていうことはそうそうできないことだから、やっぱイルムシャーターボを探して乗りたい」と本音を吐露。
続けて「 ほんでそん次、日産『パルサー GTI-R』でしょ。 ここに行くにはもうちょっと、（三菱『ミラージュ』）サイボーグだったり、あれ乗っときたいなっていう 80年代、90年代のやつをやっつけてからじゃないと『S2000』にはいけないわけよ。だからそこまでにやっつけて体感して、『（スポーツカーの進化は）こういう風になっていくんですよ』を経験したいから、こう行って戻んのがちょっと嫌やなと思って」と持論を展開。
一方で「だけど俺、『S2000』を買うタイミングっていつ来るんだろう？」と迷う一幕も。「505万で買って、置いといてくださいっつって…乗り出しの時にまた連絡しますつってもいいってことかな。オッケーしてくれたら、すごい邪魔だろうなとは思うけど…。こんだけ（在庫車が）あったら、もう邪魔もクソもねえんじゃねえかっていうぐらいあるから…会長にに言ってお願いして（笑）」といい、テロップで「3年後に再交渉予定！」と表示された。