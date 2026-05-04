第1シードのピストンズが第7戦の末に1回戦を突破…3連勝でマジックを撃破

5月4日（現地時間3日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズがホームのリトル・シーザーズ・アリーナでオーランド・マジックとの第7戦に臨んだ。

試合開始からリードが入れ替わるシーソーゲーム。2連勝で第7戦に持ち込んだ第1シードのピストンズは、同点で迎えた第2クォーター残り2分30秒からトバイアス・ハリスの連続得点で抜け出すと、ダンカン・ロビンソンとジェイレン・デューレンの得点もあり、60－49と11点リードでハーフタイムを迎えた。

ケイド・カニングハムの連続得点で始まった後半は、2ケタのリードを保ちながら試合を展開。第4クォーター開始3分43秒にハリスの3ポイントシュートで試合最大25点差をつけた。

その後も相手を寄せつけず、最終スコア116－94と22点差で快勝。カンファレンス・セミファイナルに駒を進めた。

ピストンズはカニングハムが32得点12アシスト2ブロックの活躍。ハリスが30得点9リバウンド3スティール、デイニス・ジェンキンズが16得点5アシスト、デューレンが15得点15リバウンド、ロビンソンが10得点6リバウンド、アサー・トンプソンが8得点2ブロック2スティールを記録した。

なお、カンファレンス・セミファイナルではクリーブランド・キャバリアーズvsトロント・ラプターズの勝者と対戦する。

■試合結果



デトロイト・ピストンズ 116－94 オーランド・マジック



DET｜20｜40｜23｜33｜＝116



ORL｜22｜27｜15｜30｜＝94

【動画】ピストンズvsマジックをハイライトでチェック/h4>