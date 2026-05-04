俳優・東出昌大（３８）の衝撃的すぎる最新姿が公開された。

プロレスラーとして再始動したタレントのフワちゃんが４日までにインスタグラムを更新。「東出さんと山に行くって、結構人生レベルのバケットリストだったぞ！！」と柔道男子１００キロ級で２０２１年東京五輪金メダルでプロレスラーのウルフアロンとともに、４日から始まるＡＢＣ制作の「東出昌大の野営デトックス」（月曜・深夜０時）に出演たことを告知。

「みんなで山でずっと過ごしてたらまんまと絆が芽生えて、撮影が終わっても、夜が明けるまで語り明かした。フワはもろそのタイプだけどさ、ふたりもそぅだったなんて（キューティ）」とつづり、３人で和気あいあいと焚火を囲んだものや、レスラーの覆面をかぶった東出のショットなどをアップした。

この投稿には「イカツいメンツすぎる」「なんかすんごい」「明るい」などの声が寄せられている。

東出は２０２１年から山で暮らし始め、現在は山で猟師としても活動しながら自給自足に近い生活を送っている。私生活では２０１５年に女優の杏と結婚し、双子を含む３児をもうけるも、２０年８月に離婚を発表。２４年８月に年下の元女優・花林さんとの再婚と妊娠を報告。２５年２月に花林さんの出産を発表した。俳優としては２３年の主演映画「Ｗｉｎｎｙ」（松本優作監督）を撮影した際、体重を１８キロ増量するなど徹底した役づくりが話題になった。