「洗面台に髪の毛が…」彼の実家の汚さに絶望する女性に警告相次ぐ 「赤ちゃん連れて行ける？」「習慣は染み付いている」   

結婚を前提に交際している相手の実家。いざ挨拶に行ってみたら、想像を絶する「汚部屋」だった……。結婚は2人のことだから、実家は関係ないと目をつむるのか、それとも結婚自体を考え直すべきか。これは悩むテーマではないだろうか。

ガールズちゃんねるに4月下旬、「彼の実家が衛生的に気になる」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は3年交際している彼がいる新卒2年目の女性。現在、同棲費用を貯めるために互いに実家暮らしをしているが、頻繁に訪れる彼の実家の惨状に頭を抱えているという。

「洗面台などに髪の毛が詰まっている、物がとにかく多くごちゃごちゃしている（ぬいぐるみとかグッズが多い）、ゴミ箱がなくゴミ袋にそのまま捨てる生活のようです。」

「義実家に泊まったり赤ちゃん連れて行ける？きついよ」

彼もその家族も優しくて性格は良いというが、トピ主は「実家の汚さは結婚後影響しますか？」と問いかけた。トピック内では「間違いなく影響する」と警告する声が相次いだ。

「旦那になる人はそこで生活していてその習慣が染み付いてるからね、関係なくはないっていうか、ものすごい関係すると思う」

「後々ストレスになるよ 結婚して自分の家は自分で綺麗にできても、義実家に泊まったり赤ちゃん連れて行ける？きついよ」

不衛生な環境で育った人間は、その状態が当たり前になってしまう。結婚して新居を構えても、彼が実家のスタイルを持ち込む可能性は極めて高いというわけだ。

一方で、育った環境を嫌悪し、あえて清潔を保とうとする「反面教師」パターンもあるというからわからない。しかし、議論が進むにつれ、ユーザーたちの矛先はトピ主自身の行動に向けられることになった。

「アポなし訪問」するトピ主への冷徹なツッコミも

トピ主は「近くを通ったということで、突然お邪魔させていただくことも多い」と書き込んでいる。これがNGだというのだ。

「姑がやったら ほとんどの嫁がめっちゃ嫌がる行動」

「アポ無しでいきなり実家訪ねるっておかしいよ？」

きれい好きではない義実家とアポなし訪問女性の相性は最悪と言って良い。せめて事前に告知しておけば、家も多少はきれいになっている可能性がある。

しかし、結局のところ、実家が汚かろうが、彼自身がそれをどう考えているかが重要だ。同棲を始めれば、彼自身の衛生観念はおのずと明らかになるだろう。トピ主はそこで判断すればいいだけの話だ。あと、アポなし訪問も今後はやめておいた方がよさそうだ。

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